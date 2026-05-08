Panini anunció que se retrasó el lanzamiento del álbum tapa dura del Mundial 2026

La salida a la venta estaba previsto para este viernes 8 de mayo. ¿Qué dice el comunicado oficial?

Se posterga el lanzamiento del álbum tapa dura del Mundial 2026 y habrá que esperar una semana más.

A un mes del inicio del Mundial 2026, Panini Argentina estaba listo para lanzar la edición tapa dura del álbum de figuritas , como así también la edición dorada. Sin embargo, por un problema en la producción debieron postergar la salida a la venta.

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Así lo confirmó la propia empresa a través de un comunicado en sus redes sociales : "Estimados coleccionistas, debido a algunos retrasos en la producción y distribución, les informamos las nuevas fechas de lanzamiento de los productos".

De esta forma, el álbum de tapa dura comenzará a circular el viernes 15 de mayo , mientras que la edición dorada el miércoles 20 de este mes.

el álbum en su versión de tapa blanda tiene un valor de $15.000 , mientras que la edición de tapa dura se ubicaría entre $25.000 y $30.000 , dependiendo del punto de venta.

Embed - Panini Argentina on Instagram: "Estimados coleccionistas, debido a algunos retrasos en la producción y distribución, les informamos las nuevas fechas de lanzamiento de los productos: - Álbum Tapa Dura: 15/5 - Álbum Dorado: 20/5 Muchas gracias por su compresión. #PaniniSport #PaniniFWC26 #FIFAWorldCup #FWC26 #paniniargentina #paninialbummundial2026"

Por su parte, cada paquete de figuritas cuesta $2.000 , aunque podría trepar hasta los $2.500 en algunos comercios.

Para completar esta nueva edición, se estima que en Argentina hay que gastar al menos $2.000.000 de pesos. La inversión para completar el álbum es de $300.000 ARS, sin contar figuritas repetidas.

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Nuevo álbum: más figuritas y un formato histórico

Una de las principales novedades de esta edición es que cada sobre incluye siete figuritas, dos más que en torneos anteriores. Además, algunos paquetes podrán traer una figurita extra sorpresa, sumando un atractivo adicional para los fanáticos.

El álbum también es el más grande hasta ahora, en línea con el nuevo formato del Mundial que cuenta con 48 selecciones. En total, tiene 980 figuritas y 112 páginas, muy por encima de las cifras de Qatar 2022.

Cada selección contará con 18 jugadores, además de su escudo especial y la clásica foto grupal, lo que amplía notablemente el desafío de completar la colección.