Graciela Alfano fue operada y permanece internada: qué dice el parte médico

parte medico alfano.jpg NA

A principios de septiembre, Alfano se sometió a una cirugía laparoscópica renal programada en el mismo hospital, pero no habló al respecto y desde su entorno aseguran que en esta ocasión se manejará de la misma manera para poder enfocarse en su recuperación, sin otras preocupaciones.

Acostumbrada a meterse en temas polémicos, semanas atrás, la actriz apoyó públicamente a Karina Mazzocco, ante las críticas que recibió al hablar de los problemas que le trajo ser linda.

https://twitter.com/iconoalfano/status/1577678807519068164 Coincido con los dichos de @Karinamazzocco sobre la belleza.

Muchas veces se sufre y se vive como una carga. Doy fe de las veces que te juzgan con odio, operan para joderte cómo pueden,te insultan y calumnian y te desean lo peor por ser linda.

Ese es el pecado. — Graciela Alfano (@iconoalfano) October 5, 2022

"Coincido con los dichos sobre la belleza. Muchas veces se sufre y se vive como una carga. Doy fe de las veces que te juzgan con odio, operan para joderte cómo pueden, te insultan y calumnian, y te desean lo peor por ser linda. Ese es el pecado", manifestó a través de sus redes sociales.

"Ella está diciendo 'a mí esto me afecta así'. ¿Quién puede hablar de cómo le afecta a otro? La deshumanizan. No la miran con humanidad, con empatía, con sentimientos", amplió en una entrevista con Clarín. Y agregó: "En el caso de Karina no es que la juzgaron por su belleza, sino cómo le afecta a ella su belleza. No sé qué hubiese pasado si ella decía que le afecta ser fea".