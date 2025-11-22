Hallaron un cuerpo en plena búsqueda de los jubilados desaparecidos: quién era y cómo sigue la investigación

Se trata de un hombre que desapareció hace 20 días. Mientras tanto, siguen buscando a Pedro Kreder y Juana Morales.

La intensa búsqueda de Pedro Kreder, de 79 años, y Juana Morales, de 69 , la pareja de jubilados cuyo rastro se perdió el 11 de octubre tras salir desde una vivienda en Comodoro Rivadavia con destino a Camarones , sumó el miércoles un capítulo inesperado y perturbador. En la zona costera de Caleta La Misión , cerca del puerto de Río Grande en Tierra del Fuego , se encontró un cuerpo que, en un primer momento, encendió las alarmas entre los investigadores.

La hipótesis inicial apuntó a que el mar pudo haber arrastrado alguno de los cuerpos unos 900 kilómetros hacia el sur . Sin embargo, los estudios forenses descartaron esa teoría y determinaron con precisión la identidad del fallecido, eliminando toda conexión con los jubilados desaparecidos.

La persona encontrada resultó ser Sergio Gabriel Schlieter Barría , un hombre de 32 años buscado desde hacía 20 días en la provincia fueguina. Apenas se difundió el hallazgo, Aldana Botha , hija de Juana, y con Gabriela Kreder , hija de Pedro, confirmaron que el cadáver no pertenecía a ninguno de los dos adultos mayores y que los operativos de búsqueda continúan activos.

A pesar del avanzado estado de descomposición, la investigación a cargo de la jueza María Rosa Santana , del Juzgado de Instrucción Nº1 de Río Grande , logró identificar los restos.

La Policía Científica obtuvo huellas dactilares coincidentes con los datos biométricos del joven. Además, se corroboró la existencia de un tatuaje claramente reconocible, cuya descripción había sido aportada previamente por su familia.

Por el momento, el fiscal Ariel Pinno y la División Delitos Complejos continúan con las diligencias para establecer la causa de muerte. Aún no se sabe si el deceso se trató de un hecho criminal, un accidente o un suicidio. La autopsia y los análisis toxicológicos siguen en evaluación.

La investigación por los jubilados desaparecidos

El hallazgo del cuerpo provocó una oleada de especulaciones sobre la desaparición de Kreder y Morales, quienes este sábado cumplieron seis semanas sin dejar rastro. El ministro de Seguridad de Chubut, Héctor Iturrioz, explicó que se trabaja sin descartar ninguna línea y admitió la falta de pistas firmes. “Mi tesitura es que se los tragó el mar”, afirmó.

Hasta ahora, el último indicio concreto es la camioneta en la que viajaban, encontrada en Comodoro Rivadavia. Mientras las autoridades sostienen operativos centrados en la búsqueda sin vida, los familiares mantienen la esperanza de encontrarlos.

El Ministerio de Seguridad provincial amplió los rastrillajes incorporando más perros especializados y maquinaria destinada a zonas complejas. Iturrioz detalló que, a comienzos de mes, se realizó un nuevo operativo con canes RH provenientes de Bahía Blanca, entrenados para localizar restos humanos. “Todo lo que es zona sur mandaron canes de rescate para hacer un nuevo barrido, y esta vez buscamos a personas sin vida”, agregó.

El ministro reconoció que la probabilidad de hallarlos con vida disminuyó de manera significativa. “No es imposible, pero sí complicado”, sostuvo. Además, explicó que equipos llegados desde Santa Fe aportaron tecnología sensible capaz de detectar latidos o respiración bajo tierra o escombros: dispositivos conocidos como “tortugas”, diseñados para escenarios de derrumbes.

El último registro de la pareja

Las cámaras de seguridad ofrecieron el último fragmento de información verificable: imágenes de ambos a bordo de su Toyota Hilux mientras dejaban Caleta Córdova. En la Ruta 39, las cámaras los captaron nuevamente a las 9:40, horario que coincide con la salida del domicilio de Pedro.

En las grabaciones no aparece ningún vehículo siguiéndolos y se observa que la camioneta únicamente era ocupada por ellos dos. Ese trayecto avanzaba hacia la ruta provincial que conduce al cañadón donde, más tarde, se encontró el vehículo abandonado y sin señales de la pareja.