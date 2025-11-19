Anticipá tus trámites: el anuncio de IPS que podría complicar a los jubilados + Seguir en









Esta nueva medida del organismo previsional podría afectar el funcionamiento. Todo lo que hay que saber.

La importante noticia del IPS para sus jubilados y pensionados. Imagen: Freepik

El Instituto de Previsión Social (IPS) constituye un pilar fundamental en la seguridad social, siendo el organismo responsable de administrar el sistema previsional para los trabajadores del ámbito público provincial. También incluye la docencia, la policía, el personal de salud y la administración central, entre otros sectores.

Dada esta dependencia, cualquier interrupción en sus servicios tiene el potencial de generar inconvenientes significativos. En este contexto, el IPS acaba de emitir un comunicado a sus beneficiarios sobre la necesidad de adelantar ciertos trámites debido a una programación de tareas técnicas.

IPS Todo lo que tenés que saber sobre el anuncio del IPS. Imagen: IPS.gob.ar Trabajos en los sistemas informáticos: el comunicado de IPS para los jubilados El anuncio del IPS se centra en la realización de trabajos de mantenimiento y actualización en sus sistemas informáticos, una tarea necesaria para optimizar la calidad del servicio, pero que implicará una interrupción temporal de ciertas funcionalidades. Específicamente, el organismo informó que, a partir del viernes 22 de noviembre de 2025, se cerrará la posibilidad de iniciar nuevos trámites a través de la plataforma virtual.

Esta suspensión temporal en la gestión de expedientes afecta directamente a todos los futuros jubilados y pensionados, así como a aquellos que deban realizar gestiones que requieran el inicio de un nuevo documento a través del Sistema de Solicitud de Trámites Previsionales (SSTP).

Frente a esta situación, el IPS lanzó una clara recomendación a los futuros beneficiarios: aprovechar los días previos al cierre. El Instituto recomienda fervientemente a quienes tengan documentación completa y estén próximos a iniciar su jubilación o pensión, que lo hagan a más tardar el jueves 21 de noviembre de 2025, para evitar la demora que supondrá el parate en los sistemas.

