La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) culmina esta semana los pagos de noviembre 2025 para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones familiares. Los montos se actualizaron con un aumento del 2,1%, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre. Este ajuste busca compensar el impacto inflacionario en los ingresos de los beneficiarios.
ANSES finaliza la próxima semana los depósitos de las prestaciones correspondiente a noviembre 2025
El organismo previsional se encuentra en los último días de los pagos para las prestaciones correspondientes.
El organismo confirmó que los depósitos se realizarán según el calendario oficial, que organiza las fechas de cobro por terminación de DNI. Además, se mantendrá el bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo.
Monto de las prestaciones de ANSES en noviembre 2025
Los nuevos valores de las prestaciones para noviembre son los siguientes:
Jubilaciones y pensiones
-
Jubilación mínima: $333.157,28 (con bono: $403.157,28).
Jubilación máxima: $2.241.604,19.
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $266.498,32 (con bono: $336.498,32).
Pensión No Contributiva: $304.647,87 (con bono: $374.647,87).
Asignaciones familiares (SUAF)
-
Asignación por hijo (primer rango de ingresos): $59.862.
Asignación por hijo con discapacidad: $194.911.
Asignación Universal por Hijo (AUH): $119.714 (80% mensual: $95.771,20; 20% restante con Libreta AUH).
AUH por hijo con discapacidad: $389.809 (se abona al 100%).
Asignaciones de pago único
-
Asignación por nacimiento: $102.330.
Asignación por adopción: $408.616.
Asignación por matrimonio: $68.341.
Tarjeta Alimentar
Los montos se mantienen sin cambios:
-
Familias con un hijo: $52.250.
Familias con dos hijos: $81.936.
Familias con tres o más hijos: $108.062.
Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de noviembre 2025
El cronograma de pagos se distribuye según la terminación del DNI:
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0: 10 de noviembre.
- DNI terminados en 1: 11 de noviembre.
- DNI terminados en 2: 12 de noviembre.
- DNI terminados en 3: 13 de noviembre.
- DNI terminados en 4: 14 de noviembre.
- DNI terminados en 5: 17 de noviembre.
- DNI terminados en 6: 18 de noviembre.
- DNI terminados en 7: 19 de noviembre.
- DNI terminados en 8 y 9: 20 de noviembre.
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 20 de noviembre.
- DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre.
- DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre.
- DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre.
- DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre.
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
- DNI terminados en 0: 10 de noviembre.
- DNI terminados en 1: 11 de noviembre.
- DNI terminados en 2: 12 de noviembre.
- DNI terminados en 3: 13 de noviembre.
- DNI terminados en 4: 14 de noviembre.
- DNI terminados en 5: 17 de noviembre.
- DNI terminados en 6: 18 de noviembre.
- DNI terminados en 7: 19 de noviembre.
- DNI terminados en 8: 20 de noviembre.
- DNI terminados en 9: 25 de noviembre.
Asignación por Embarazo
- DNI terminados en 0: 10 de noviembre.
- DNI terminados en 1: 11 de noviembre.
- DNI terminados en 2: 12 de noviembre.
- DNI terminados en 3: 13 de noviembre.
- DNI terminados en 4: 14 de noviembre.
- DNI terminados en 5: 17 de noviembre.
- DNI terminados en 6: 18 de noviembre.
- DNI terminados en 7: 19 de noviembre.
- DNI terminados en 8: 20 de noviembre.
- DNI terminados en 9: 25 de noviembre.
Asignación por Prenatal
- DNI terminados en 0 y 1: 10 de noviembre.
- DNI terminados en 2 y 3: 11 de noviembre.
- DNI terminados en 4 y 5: 12 de noviembre.
- DNI terminados en 6 y 7: 13 de noviembre.
- DNI terminados en 8 y 9: 14 de noviembre.
Asignación por Maternidad
- Todas las terminaciones de documento: Del 10 de noviembre al 10 de diciembre.
Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)
- Todas las terminaciones de documento: Del 12 de noviembre al 10 de diciembre.
Pensiones No Contributivas
- DNI terminados en 0 y 1: 10 de noviembre.
- DNI terminados en 2 y 3: 11 de noviembre.
- DNI terminados en 4 y 5: 12 de noviembre.
- DNI terminados en 6 y 7: 13 de noviembre.
- DNI terminados en 8 y 9: 14 de noviembre.
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
- Todas las terminaciones de documento: Del 10 de noviembre al 10 de diciembre.
Prestación por Desempleo
- DNI terminados en 0 y 1: 20 de noviembre.
- DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre.
- DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre.
- DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre.
- DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre.
Los beneficiarios pueden consultar las fechas exactas de cobro a través de la plataforma Mi ANSES.
