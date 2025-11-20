ANSES confirmó el aguinaldo y qué pasará con el bono en diciembre + Seguir en









El organismo previsional informó que sucederá con los montos finales de las prestaciones que ofrece en el último mes del año.

ANSES confirmó el aumento, aguinaldo y extras para diciembre 2025.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió los detalles de los pagos para diciembre de 2025. El organismo confirmó el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo, y mantiene vigente el bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados con haberes mínimos.

El ajuste del 2,3% en los haberes se aplica según el índice de inflación de octubre informado por el INDEC. Este incremento afecta a jubilaciones, pensiones y asignaciones, con el objetivo de preservar el poder adquisitivo de los beneficiarios frente al aumento de precios.

ANSES-plata-01.jpg ambito.com Cómo calcular el aguinaldo El aguinaldo equivale al 50% del haber mensual más alto percibido durante el semestre. En diciembre, se tomará como referencia el monto actualizado, ya que es el más elevado del período gracias al aumento del 2,3%.

El pago se acreditará de forma automática en la cuenta bancaria de cada beneficiario, sin necesidad de realizar trámites adicionales. Este beneficio corresponde a:

Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC).

Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Cuánto se cobrará en diciembre Los montos de jubilaciones y pensiones para diciembre de 2025 quedan de la siguiente manera:

Jubilación mínima : $340.826,90.

Jubilación máxima : $2.293.160,10.

Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM) : $272.624,77.

Pensión No Contributiva: $311.653,76. ¿Habrá bono de 70 mil pesos para jubilados en diciembre? El bono de $70.000 se mantendrá para jubilados y pensionados que perciban el haber mínimo. Quienes superen los $410.826,90 no recibirán este refuerzo, mientras que los que cobren más del mínimo obtendrán un monto proporcional para alcanzar el tope. El Proyecto de Presupuesto 2026 confirmó la continuidad de este beneficio durante el próximo año. El objetivo es mitigar el impacto de la inflación y garantizar el acceso a bienes y servicios esenciales para los beneficiarios. Con el bono extraordinario de $70.000, los haberes alcanzan los siguientes valores: Jubilación mínima: $410.826,90.

Jubilación máxima: $2.363.160,10.

Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $342.624,77.

Pensión No Contributiva: $381.653,76.

