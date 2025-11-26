Habló el hermano del joven asesinado en Remedios de Escalada: "Ella llamó a mi mamá para decir que lo había apuñalado" + Seguir en









El hermano de Nahuel López Monte reveló cómo se enteró del crimen y denunció que la adolescente de 16 años que lo apuñaló sigue oculta.

El hermano de la víctima pidió que encuentren a la adolescente que escapó tras el crimen. Captura TN

Una adolescente de 16 años permanece prófuga después de ser señalada como la principal sospechosa del asesinato de su novio, Nahuel López Monte, de 21 años, en una casa de Remedios de Escalada, partido de Lanús, y continúa prófuga. El hermano de la víctima, Miguel, relató cómo se enteraron del crimen y denunció que la familia de la agresora habría ayudado a ocultarla.

Antecedentes de violencia de la adolescente Miguel reconstruyó el primer momento en que supo del ataque. “Me llamó mi mamá que la había llamado a ella diciendo que le metió una puñalada a mi hermano. Pensamos que le había co rtado el dedo, porque es una mujer muy violenta”, contó, señalando el historial conflictivo de la joven.

En declaraciones a TN, el hermano también denunció el accionar del entorno de la adolescente y el contexto en el que sucedió el crimen. “Cuando llegamos mi hermano estaba tirado. Acá no murió. Vinieron a la casa de mi mamá, cascotearon todos los vidrios”, relató, y agregó que la sospechosa sigue oculta: “La chica está prófuga. La tienen ‘refugiada’ por ahí. La Policía no nos avisó nada”.

Santiago Nahuel López Monte El asesinato ocurrió dentro de una vivienda de Remedios de Escalada. Captura C5N Una relación marcada por la violencia Según Miguel, la familia de la adolescente está vinculada a actividades delictivas. “Le dijimos que no se metiera con ella, que eran narcos, gente a la que le gustaba la plata fácil”, advirtió, y remarcó que Nahuel no tenía ningún antecedente: “Mi hermano era buenito, iba al colegio, trabajaba. No andaba en nada raro”.

El ataque fue brutal: “A mi hermano le metieron tres puñaladas con un cuchillo”, señaló Miguel, quien además denunció la desaparición del teléfono de la víctima: “Se borraron todas las fotos de mi hermano de Instagram y Facebook. Ella se llevó el teléfono de mi hermano”.

La adolescente permanece prófuga mientras la familia de Nahuel reclama avances urgentes en la investigación.

