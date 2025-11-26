Acusan a una adolescente de 16 años de matar a su novio y escapar tras llamar al 911

La joven de 16 años es la única sospechosa del crimen de su novio de 21 años en Remedios de Escalada. Llamó al 911, dio una versión falsa y huyó.

Una adolescente de 16 años permanece prófuga después de ser señalada como la principal sospechosa del asesinato de su novio , un joven de 21 años que murió tras recibir puñaladas en el pecho dentro de una vivienda de Remedios de Escalada . La chica había llamado al 911 para pedir ayuda, dio una versión falsa y escapó.

El episodio ocurrió en la casa de la menor, donde la víctima, identificada como Santiago Nahuel López Monte , fue hallada con heridas que inicialmente la adolescente intentó justificar con una coartada insostenible: aseguró que su pareja se había lastimado con las rejas. Sin embargo, los equipos médicos comprobaron de inmediato que las lesiones correspondían a puñaladas.

Mientras la doctora revisaba el cuerpo, su pareja, una adolescente de 16 años, le gritaba y preguntaba: "¿Está vivo? Decime a qué hospital lo llevás" . Pero, en un momento de distracción de los efectivos, aprovechó para huir. Desde entonces, su paradero es desconocido.

El caso quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°8 de Lanús, a cargo del fiscal Oscar Maidana , quien dispuso que el lugar fuera preservado para las tareas de campo y la intervención de agentes de la Policía Científica.

De acuerdo con lo que trascendió, la familia de la víctima denunció que ya en varias ocasiones la adolescente fue violenta con él y que ya lo había atacado en otras oportunidades.

REMEDIOS DE ESCALADA

El testimonio del hermano de la víctima

Miguel, hermano del joven asesinado, brindó declaraciones a C5N y describió la secuencia que atravesó la familia: “Me llama mi mamá que la había llamado a ella diciendo que le metió una puñalada a mi hermano. Pensamos que le había cortado el dedo, porque es una mujer muy violenta”.

Luego, agregó datos sobre el entorno de la adolescente: “Cuando llegamos mi hermano estaba tirado. Acá no murió. Vinieron a la casa de mi mamá, cascotearon todos los vidrios”. También afirmó: “La chica está prófuga. La tienen ‘refugiada’ por ahí. La Policía no nos avisó nada. A mi hermano lo mataron adentro y a ella la ayudaron a sacarlo. ¿Cómo llegó la familia tan rápido?”

El joven insistió en que Santiago no tenía antecedentes ni vínculos conflictivos: “Mi hermano era buenito, iba al colegio, trabajaba. No andaba en nada raro. Le dijimos que no se metiera con ella, que eran narcos, gente a la que le gustaba la plata fácil”.

Finalmente, detalló la violencia del ataque: “A mi hermano le metieron tres puñaladas con un cuchillo”, y advirtió que el celular de la víctima desapareció: “Se borraron todas las fotos de mi hermano de Instagram y Facebook. Ella se llevó el teléfono de mi hermano”.