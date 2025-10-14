El desgarrador audio de Luna que reveló su miedo a Pablo Laurta antes del femicidio

Ya había denunciado al hombre previamente por violencia de género. En un audio, expresa su sentido miedo al agresor.

Días antes de ser asesinada junto a su madre, Luna Giardina envió un mensaje de audio a una conocida donde expresó su angustia por el contacto que una mediadora había establecido entre ella y su expareja, Pablo Laurta , el hombre al que había denunciado reiteradas veces por violencia de género . En el mensaje, la joven manifestó: “ Quiero llorar ”. La mujer que intermedió le informó a Luna que Laurta organizaba una fiesta de cumpleaños en Uruguay para su hijo y que la invitaba a asistir.

“No sé si está en Córdoba, pero sí me llegó un mensaje de una mediadora, de que él estaba organizando cumpleaños en Uruguay, que si yo quería ir con mi hijo, él me iba a mandar un remis para que viajemos los dos desde acá ”, relató la víctima en el audio, enviado pocos días antes del crimen.

El niño, hijo de la pareja, cumplía años este martes 14 de octubre , y la comunicación generó un profundo malestar en Luna, quien ya había advertido su temor hacia el agresor.

En el mismo mensaje, la joven describió con precisión cómo se estaba organizando la supuesta celebración: “ Los excluidos al cumpleaños son mi mamá y su tía, que es la única familia de allá con la que hablo. La gente con la que tengo comunicación y que me cuida, que me da para adelante, no puede ir al cumpleaños de Pedro”, explicó, evidenciando el aislamiento al que intentaba someterla su expareja.

Luna también comentó que el evento tendría lugar en una estancia y que, según le informaron, allí dispondrían de una habitación con baño en suite para alojarse durante el fin de semana.

Sin embargo, el ofrecimiento escondía una amenaza velada: si ella se negaba a viajar, uno de los abuelos paternos del niño “iba a venir a Córdoba para llevarlo a otro país y separarlo de mí”, advirtió Luna en el audio, visiblemente angustiada.

“Quiero llorar”: el mensaje de Luna

La joven cerró su mensaje con una frase que hoy resuena como una advertencia desesperada: “Quiero llorar, solo pensarlo me da angustia”.

Además, contó que le respondió a la mediadora con un mensaje escrito: “Encima esto un viernes a la tarde, cuando ya los asesores no trabajan”, expresó con impotencia.

Ese audio, enviado pocos días antes del doble femicidio en Villa Serrana, Córdoba, reflejó el miedo constante que Luna sentía por Pablo Laurta, el mismo hombre que finalmente la asesinó junto a su madre Mariel Zamudio y huyó con el hijo de ambos, hasta ser detenido días después en Gualeguaychú.

El testimonio, incorporado a la investigación judicial, se convirtió en una de las pruebas más dolorosas del caso, al exponer el grado de control, manipulación y terror psicológico que Laurta ejercía sobre su expareja incluso antes de consumar el crimen.