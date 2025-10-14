Chau al árbol de Navidad: la tendencia que se impone para estas fiestas







A pesar de que esta costumbre no cambiará, es cierto que hay nuevas formas para representar al icónico emblema de las fiestas de fin de año. ¿Adiós a la tradición?

El árbol de madera es la tendencia que comienza a imponerse en Europa. Gemini AI

A poco más de dos meses para que llegue la Navidad, empieza a verse una tendencia que promete ponerle fin a los árboles tradicionales con lo que se suelen decorar los hogares. Esta moda se impuso en Europa y logró conservarse por factores como la sostenibilidad y la durabilidad.

Durante décadas, el árbol de Navidad fue un elemento imprescindible de las fiestas, a tal punto que se convirtió en un símbolo: ante la inminente llegada de la festividad, millones de familias de todo el mundo arman el arbolito en sus casas, para que el día de la Navidad puedan dejar los regalos debajo del mismo.

A pesar de que esta costumbre no cambiará, es cierto que hay otras tendencias que de a poco se asoman. Entre ellas, hay una que destaca: el árbol de madera.

Arbol de navidad.jpg Ante la inminente llegada de la festividad, millones de familias de todo el mundo arman el arbolito en sus casas.

El árbol de madera, la tendencia que se impone en Navidad Según los especialistas en interiores, esta tendencia que ya pudo verse en festividades anteriores, terminará conservándose en el año 2025. La madera, como material, siempre tuvo un lugar especial en la decoración.

Esto se debe debido a que frente a los árboles naturales, que requieren riego y cuidado constante, o los artificiales, que suelen estar fabricados con plásticos poco sostenibles, los de madera ofrecen una estética más acogedora. Por ahora, la tendencia de los árboles de madera se observa en países de Europa como España, Alemania, Países Bajos y Dinamarca. arbol de navidad madera istock los arboles de madera ofrecen una estética más acogedora y sostenible que los tradicionales. iStock Cómo hacer un árbol de Navidad de madera paso a paso Para empezar define el tamaño y forma de tu árbol en función del espacio disponible. Con el diseño listo, corta los listones según las medidas. Taladra pequeños agujeros en los extremos de los listones y únelos a un palo central que servirá como tronco. Puedes clavar los listones directamente sobre una base triangular de madera. Coloca los listones en hendiduras de un tronco central para poder desmontarlo y guardarlo fácilmente. Si querés un acabado natural, lija y deja la madera al natural, aplicando solo un barniz transparente. Si preferís un estilo más moderno o festivo, pintá la madera en blanco, dorado, rojo o verde. Una vez que la estructura esté lista y seca, llega el momento de decorar. Puedes colgar luces LED, cintas, adornos de madera o bolas. Para un estilo minimalista, usa luces cálidas y adornos en tonos neutros. Para un estilo rústico, combina elementos naturales como ramas secas y piñas pintadas.

