Los patentamientos de motos crecieron más de 30% en julio y marcaron un fuerte avance en 2026

El sector también registró una mejora del 3,4% frente a junio. En los primeros siete meses del año se comercializaron casi 512.000 unidades, con un crecimiento acumulado del 41,9%.

En julio se patentaron 71.217 motovehículos en todo el país.

Durante julio se patentaron 71.217 motovehículos en la Argentina , lo que representó un crecimiento interanual del 30,4% frente a las 54.600 unidades registradas en el mismo mes de 2025, según el último informe de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).

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La actividad también mostró una mejora del 3,4% respecto de junio , cuando se habían comercializado 68.850 unidades. Con estos resultados, el sector acumuló 511.986 operaciones entre enero y julio, frente a las 360.709 contabilizadas durante los primeros siete meses del año pasado, una diferencia equivalente al 41,9%.

Las motocicletas explicaron casi la totalidad del mercado, con 69.894 unidades patentadas durante julio y una suba interanual del 31,2%. Los scooters, en cambio, registraron 1.144 operaciones, un 1,6% menos que un año atrás y una caída mensual del 4,5%.

En el resto de los segmentos, los cuatriciclos alcanzaron las 128 unidades y crecieron un 47,1% interanual, aunque retrocedieron un 20,5% frente a junio. También se patentaron 51 triciclos, un 28,2% menos que en julio de 2025.

Honda volvió a encabezar el ranking mensual con 15.209 unidades y una participación del 21,4% sobre el total, luego de incrementar sus ventas un 12% frente a junio y un 44,6% en la comparación interanual.

Gilera avanzó al segundo puesto con 8.590 patentamientos, mientras que Motomel quedó tercera con 8.186. Keller, que había ocupado el segundo lugar durante junio, descendió a la cuarta posición con 7.341 unidades tras registrar una caída mensual del 12,4%.

El mercado de motovehículos acumuló 511.986 patentamientos durante los primeros siete meses del año. Imagen: Freepik

El quinto lugar fue para Corven, con 6.348 unidades, seguida por Zanella, con 5.920, y Mondial, con 3.579. El listado de las diez marcas más vendidas se completó con Bajaj, Yamaha e IKA.

En el acumulado anual, Honda también se mantuvo al frente con 98.130 unidades. Detrás se ubicaron Gilera, con 62.862; Motomel, con 61.623; Keller, con 53.516; y Corven, con 46.206.

Cuáles fueron las motos más patentadas de julio

La Honda Wave 110S recuperó el primer lugar entre los modelos más elegidos, con 8.300 unidades y aumentos del 16% frente a junio y del 69,4% en comparación con julio del año pasado.

La Keller KN110-8, que había liderado el mercado durante junio, bajó al segundo puesto con 6.288 patentamientos, apenas por encima de la Gilera Smash, que quedó tercera con 6.251.

El cuarto lugar correspondió a la Motomel B110, con 4.763 operaciones, mientras que la Corven Energy 110 completó los primeros cinco puestos con 3.901.

El ranking continuó con la Mondial LD 110 Max, que alcanzó 2.957 unidades; la Zanella ZB 110, con 1.510; la Motomel S2 150, con 1.478; la Honda GLH 150, con 1.444; y la Honda XR150L, con 1.169.

Las provincias con más patentamientos

La provincia de Buenos Aires concentró el 30% de las operaciones de julio, con 21.345 motovehículos patentados, seguida por Santa Fe, con 7.179 unidades; Tucumán, con 5.704; Córdoba, con 5.665; y Chaco, con 4.574.

Entre los principales mercados provinciales, Tucumán mostró una de las mayores expansiones, con un aumento del 73,3% interanual y del 21,6% frente a junio. La Ciudad de Buenos Aires, por su parte, registró 1.967 unidades, un 22,2% más que en el mismo mes de 2025.

Los patentamientos de autos 0 km se hundieron más de 30% anual en julio

Durante julio se patentaron 43.758 nuevos autos, lo cual significó un derrumbe del 30,3%, respecto del mismo mes de 2025. Asimismo, en términos mensuales la caída fue del 7,7%.

Así lo informó la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA). Respecto de julio de 2025, el declive fue más pronunciado en vehículos livianos que en pesados (-31,2% vs. -19,4%), mientras que contra junio de este año se dio la inversa (-7,8% vs. -10,6%).

El relevamiento de ACARA mostró que la composición del mercado, entre autos importados y nacionales, se mantuvo bastante estable en el séptimo mes del año, en favor de los primeros. El 69% de los patentamientos correspondieron a vehículos comprados a otros países, dejando el 31% restante para aquellos fabricados en el país.