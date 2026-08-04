El mercado de motovehículos en Argentina atraviesa uno de sus mejores momentos en años. En julio de 2026 se patentaron 71.217 motos 0km, una cifra que confirma la tendencia alcista del sector y lo posiciona como el gran protagonista del año dentro del universo automotor.
Las motos más vendidas del país: el ranking que lidera el boom de 2026
Con más de 70.000 unidades en julio y un crecimiento sostenido, el mercado de motos podría rozar las 950.000 matriculaciones este año. La demanda sigue firme y amplía la brecha frente a los autos 0km.
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El avance chino a nivel mundial en motos ya se refleja en cifras récord de producción y exportaciones
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Los patentamientos de motos crecieron más de 30% en julio y marcaron un fuerte avance en 2026
El dato no solo marca una suba del 3,4% respecto a junio, sino también un crecimiento del 30,4% interanual, consolidando una recuperación que ya venía mostrando señales desde comienzos de año.
El contraste con los autos, cada vez más marcado
Mientras el mercado de autos enfrenta una demanda más limitada por los altos precios, las motos capitalizan su accesibilidad y ganan terreno.
La comparación es elocuente: en julio de 2025 se habían vendido más autos que motos, pero en 2026 el escenario se invirtió por completo. En julio de este año hubo un 38% más motos que autos, y esa diferencia se mantiene en todo el acumulado.
En los primeros siete meses, el segmento de dos ruedas suma 511.986 unidades, frente a 339.359 autos, lo que representa un volumen 33,7% superior.
Proyección: un año que puede hacer historia
El crecimiento acumulado de motos en 2026 alcanza el 43,8%, y de mantenerse esta tendencia, el mercado podría cerrar el año con alrededor de 935.000 unidades.
Aunque todavía parece una cifra ambiciosa, no se descarta que el volumen total pueda acercarse al millón de motos, algo inédito en el país, si la demanda continúa firme y se sostienen las condiciones actuales.
Las marcas que dominan el mercado
El liderazgo por marcas tiene un claro protagonista: Honda, que mantiene una posición dominante.
Top marcas – julio 2026
- Honda – 15.209
- Gilera – 8.590
- Motomel – 8.186
- Keller – 7.341
- Corven – 6.348
En el acumulado anual, Honda ya suma 98.130 unidades y está a punto de superar la barrera de las 100.000 motos varios meses antes que en 2025, lo que refleja tanto su fortaleza como el crecimiento general del mercado.
Los modelos más vendidos
El dominio también es claro en el ranking por modelos, con una fuerte presencia de motos de baja cilindrada, especialmente del segmento 110 cc.
Top modelos – julio 2026
- Honda Wave 110 – 8.300
- Keller KN110 – 6.288
- Gilera Smash – 6.251
- Motomel B110 – 4.763
- Corven Energy 110 – 3.901
- Mondial 110 Max – 2.957
- Zanella ZB110 – 1.510
- Motomel 150 – 1.478
- Honda GLH 150 – 1.444
- Honda XR150 – 1.169
El ranking anual
En el acumulado de los primeros siete meses, el liderazgo se mantiene sin cambios:
Top modelos – acumulado 2026
- Honda Wave 110 – 50.695
- Keller KN110 – 46.021
- Gilera Smash – 45.083
- Motomel B110 – 33.971
- Corven Energy 110 – 29.456
- Mondial 110 Max – 19.339
- Motomel 150 – 11.000
- Zanella ZB110 – 9.283
- Honda GLH 150 – 8.881
- Honda XR150 – 7.992