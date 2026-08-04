Las motos más vendidas del país: el ranking que lidera el boom de 2026

Con más de 70.000 unidades en julio y un crecimiento sostenido, el mercado de motos podría rozar las 950.000 matriculaciones este año. La demanda sigue firme y amplía la brecha frente a los autos 0km.

El mercado de motos no detiene su crecimiento

El mercado de motovehículos en Argentina atraviesa uno de sus mejores momentos en años. En julio de 2026 se patentaron 71.217 motos 0km , una cifra que confirma la tendencia alcista del sector y lo posiciona como el gran protagonista del año dentro del universo automotor.

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El dato no solo marca una suba del 3,4% respecto a junio , sino también un crecimiento del 30,4% interanual , consolidando una recuperación que ya venía mostrando señales desde comienzos de año.

Mientras el mercado de autos enfrenta una demanda más limitada por los altos precios, las motos capitalizan su accesibilidad y ganan terreno.

La comparación es elocuente: en julio de 2025 se habían vendido más autos que motos, pero en 2026 el escenario se invirtió por completo. En julio de este año hubo un 38% más motos que autos , y esa diferencia se mantiene en todo el acumulado.

En los primeros siete meses, el segmento de dos ruedas suma 511.986 unidades , frente a 339.359 autos , lo que representa un volumen 33,7% superior .

En los primeros siete meses, el segmento de dos ruedas suma 511.986 unidades, frente a 339.359 autos, lo que representa un volumen 33,7% superior.

Proyección: un año que puede hacer historia

El crecimiento acumulado de motos en 2026 alcanza el 43,8%, y de mantenerse esta tendencia, el mercado podría cerrar el año con alrededor de 935.000 unidades.

Aunque todavía parece una cifra ambiciosa, no se descarta que el volumen total pueda acercarse al millón de motos, algo inédito en el país, si la demanda continúa firme y se sostienen las condiciones actuales.

Las marcas que dominan el mercado

El liderazgo por marcas tiene un claro protagonista: Honda, que mantiene una posición dominante.

Top marcas – julio 2026

Honda – 15.209 Gilera – 8.590 Motomel – 8.186 Keller – 7.341 Corven – 6.348

En el acumulado anual, Honda ya suma 98.130 unidades y está a punto de superar la barrera de las 100.000 motos varios meses antes que en 2025, lo que refleja tanto su fortaleza como el crecimiento general del mercado.

Los modelos más vendidos

El dominio también es claro en el ranking por modelos, con una fuerte presencia de motos de baja cilindrada, especialmente del segmento 110 cc.

Top modelos – julio 2026

Honda Wave 110 – 8.300 Keller KN110 – 6.288 Gilera Smash – 6.251 Motomel B110 – 4.763 Corven Energy 110 – 3.901 Mondial 110 Max – 2.957 Zanella ZB110 – 1.510 Motomel 150 – 1.478 Honda GLH 150 – 1.444 Honda XR150 – 1.169

El ranking anual

En el acumulado de los primeros siete meses, el liderazgo se mantiene sin cambios:

Top modelos – acumulado 2026