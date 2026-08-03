El avance chino a nivel mundial en motos ya se refleja en cifras récord de producción y exportaciones + Agregar ámbito en









Con millones de unidades fabricadas y un fuerte crecimiento interanual, la industria de dos ruedas de China consolida su liderazgo global impulsada por los mercados externos.

El mercado de motos crece en China

La expansión de la industria motociclista china dejó de ser una percepción para convertirse en un dato concreto. Con años de inversión en tecnología, desarrollo propio y redes comerciales internacionales, los fabricantes del gigante asiático muestran hoy números que confirman su crecimiento sostenido.

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En junio, la producción alcanzó 2,26 millones de unidades, mientras que las ventas totalizaron 2,25 millones, lo que representa un incremento cercano al 20% interanual. En el acumulado, la producción ya supera los 12 millones de motos, consolidando a China como el mayor fabricante mundial del segmento.

El crecimiento viene del exterior Uno de los puntos clave es que el impulso no proviene solo del mercado interno. Durante junio, 1,37 millones de motos fueron exportadas, con un valor que superó los 1.000 millones de dólares. En el primer semestre, las ventas al exterior crecieron cerca de un 24% en valor, impulsadas principalmente por Europa.

Marcas como CFMOTO, Voge, Zontes y QJMotor ganaron terreno en mercados donde antes tenían escasa presencia, apoyadas en una mejora notable en calidad, diseño y prestaciones. Incluso firmas históricas como Benelli, hoy bajo control chino, forman parte de esta expansión.

En junio, la producción alcanzó 2,26 millones de unidades, mientras que las ventas totalizaron 2,25 millones, lo que representa un incremento cercano al 20% interanual. Además, el foco ya no está solo en el precio competitivo. La industria avanza hacia segmentos de mayor cilindrada —especialmente por encima de 250 cc— y en alianzas estratégicas con fabricantes tradicionales para el desarrollo de motores y tecnología.

El próximo desafío será dar el salto definitivo hacia modelos aspiracionales, en una nueva etapa donde el objetivo ya no es solo vender más, sino construir marcas globales de referencia.

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