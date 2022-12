Masivo hackeo: más de dos millones de usuarios comprometidos

Si bien se desconoce la forma en que se recopilaron los datos, afirmaron que todos los números corresponden a algunos usuarios activos de la app. Al ofrecer un lote “free” de información para “probarla”, estos podrían terminar siendo utilizados para llevar a cabo engaños de phishing, suplantación de identidad o fraude y combinarlo con campañas de vishing y smishing.

Cabe aclarar que no se trata de cuentas de WhatsApp hackeadas, si no de una filtración de números. "Las afirmaciones se basan en capturas de pantalla no corroboradas. No existe evidencia de una 'fuga de datos' de WhatsApp", dice vocero de la plataforma de mensajería instantánea.

Qué es la Dark web

Se trata de un mercado negro del ciberdelito, donde actualmente se bate récord de venta de instrumentos robados y falsos a precios cada vez más bajos.

En la post-pandemia la industria del ciberdelito crece, el mercado negro madura y se consolida; y los precios disminuyen. De hecho, el número de artículos vendidos este último año aumentó de forma significativa. Entre lo más vendido de este año, se encuentran datos de tarjetas de crédito, información personal y documentos falsos en comparación al 2021.

El negocio clandestino crece a tal punto que estos compiten por su seguridad y calidad de servicio al cliente, ahora también utilizan estrategias de marketing tradicionales y de descuentos.

Cómo protegerse de la ciberdelincuencia

Desde la compañía de ciberseguridad Check Point Software para España y Portugal instan a estar "muy atentos a los mensajes que reciben y a que extremen la precaución a la hora de hacer clic en cualquier enlace y mensaje compartido en la app".