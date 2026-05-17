Cayó una banda de motochorros en Recoleta: llevaban 150 sobres de figuritas del Mundial 2026 + Agregar ámbito en









La Policía porteña recuperó figuritas valuadas en más de 300 mil pesos, dos celulares y una moto sin patente tras una persecución.

La Policía de la Ciudad recuperó 150 sobres de figuritas oficiales del Mundial 2026 tras una persecución en Recoleta.

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires detuvo a dos delincuentes acusados de cometer un robo en Recoleta y recuperó un insólito botín compuesto por 150 sobres de figuritas oficiales del Mundial 2026, además de dos celulares y una moto sin patente. Los sospechosos tenían antecedentes por distintos delitos y fueron arrestados tras una persecución.

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Cómo comenzó el operativo en Recoleta El procedimiento se inició luego de que varios transeúntes alertaran sobre el robo de una mochila cometido por dos hombres que escapaban en moto por las calles del barrio porteño de Recoleta.

Según informó Infobae, el seguimiento policial terminó en la intersección de avenida Pueyrredón y Beruti, donde uno de los sospechosos intentó continuar la fuga a pie luego de abandonar parte de los elementos robados.

En medio de la persecución, el delincuente arrojó la mochila entre vehículos estacionados, pero fue interceptado pocos metros después por efectivos de la Policía de la Ciudad.

El inesperado hallazgo dentro de la mochila Al revisar el bolso, los agentes encontraron un contenido que sorprendió incluso a los investigadores: había 150 sobres de figuritas oficiales de la FIFA World Cup 2026, valuados en más de 300 mil pesos.

robo figuritas (3) Los sospechosos escapaban en una moto sin patente luego de robar una mochila en plena vía pública. Además, dentro de la mochila también aparecieron dos teléfonos celulares que habrían sido sustraídos durante el robo. La Policía secuestró asimismo la moto utilizada por los sospechosos, que circulaba sin patente. Los detenidos tienen 31 y 32 años y, de acuerdo con la información difundida, ambos registraban antecedentes vinculados con infracciones en eventos masivos y causas relacionadas con tenencia de drogas durante este año. Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia Tras el operativo, los dos sospechosos fueron trasladados y puestos a disposición de la Justicia porteña, mientras avanzan las actuaciones por el robo cometido en Recoleta. Las autoridades también avanzan en el análisis de las cámaras de seguridad y de los elementos secuestrados durante el procedimiento para determinar si los detenidos participaron en otros hechos delictivos recientes en la Ciudad de Buenos Aires.