Megaoperativo en Fuerte Apache: más de 500 policías, helicópteros y 14 allanamientos contra bandas narco

La Policía Bonaerense y Gendarmería llevan adelante acciones en el barrio Ejército de los Andes, en Ciudadela, tras una serie de balaceras entre organizaciones criminales.

La Policía Bonaerense y Gendarmería desplegaron un fuerte operativo en el barrio Ejército de los Andes, en Ciudadela, tras una serie de balaceras entre organizaciones criminales. Buscan desarticular búnkers de droga y detener a integrantes de dos bandas de narcotráfico enfrentadas.

Un megaoperativo policial se desarrolló este jueves en el barrio Ejército de los Andes, conocido como Fuerte Apache, en la localidad bonaerense de Ciudadela, donde más de 500 efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y Gendarmería realizaron allanamientos simultáneos para desarticular bandas narco enfrentadas por el control territorial.

Las fuerzas de seguridad avanzaron sobre presuntos búnkers de droga y viviendas vinculadas a las organizaciones investigadas. Durante el operativo también se secuestraron armas de fuego y hubo detenidos, aunque las autoridades todavía no difundieron el número oficial de arrestos ni el detalle del material incautado.

El despliegue de las fuerzas de seguridad, que comenzó a la madrugada de hoy, incluyó 14 allanamientos, retenes vehiculares, móviles policiales y helicópteros que sobrevolaron la zona desde la madrugada. El procedimiento fue ordenado luego de una serie de enfrentamientos armados registrados durante los últimos días dentro del complejo habitacional.

Por qué se hizo un megaoperativo en Fuerte Apache contra el narcotráfico

La semana pasada, los vecinos grabaron y compartieron en redes sociales los videos de un tiroteo que tuvo lugar durante la madrugada. Un hombre de 68 años resultó herido, luego de recibir el impacto de una bala perdida. También resultaron heridos dos miembros de las bandas que se enfrentaban. Fueron más de treinta disparos los que se escucharon, según los videos que circularon.

A partir de ese enfrentamiento, se lanzó una investigación para tratar de encontrar a los cabecillas de estos grupos. Según señalaron fuentes policiales, son dos bandas de delincuentes que se disputan el poder territorial en el barrio Ejército de Los Andes, en Ciudadela. Además de bunkers narco, también se dedican a realizar entraderas y secuestros extorsivos en la zona de Tres de Febrero.

Vecinos del barrio registraron videos donde se observan corridas, controles policiales y sobrevuelos de helicópteros en distintos sectores del complejo. Además, se instalaron postas de control para inspeccionar vehículos y personas que ingresaban o salían de la zona intervenida.

La causa quedó bajo investigación judicial en el Departamento Judicial de San Martín y apunta a desarticular las estructuras narco que operan dentro de Fuerte Apache, uno de los barrios históricamente más conflictivos del conurbano bonaerense.