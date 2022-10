Hamburguesas a $890: cómo aprovechar el beneficio que comienza este martes y dura pocos días

ARREDONDO hamburguesa.jpg Arredondo. ARREDONDO

Formarán parte de esta edición 62 locales ubicados en Capital Federal, Zona Sur, Zona Norte, Zona Oeste, La Plata, Costa Atlántica, Córdoba y Rosario. Sus combos se podrán adquirir a través de Passlinecon tarjeta o efectivo. Con la compra se recibe un código QR que deberá presentarse en el local elegido para así poder retirar el combo.

El evento es una producción de Pablo Mileo y Emiliano Cortés –creadores de “La Noche de las Birrerías”– junto a Leando Volpe, influencer gastronómico –conocido durante muchos años como @burgerfacts y ahora renombrado como @club.leno– que también ejerce como periodista, es autor del libro “101 hamburguesas que tenés que probar antes de morir” y se convirtió en un referente digital de la comida rápida de calidad. Además, fue quien seleccionó a las distintas hamburgueserías y las desafió a crear esta cheeseburger exclusiva.

Los locales que forman parte de la iniciativa son: B54 (Devoto/Recoleta/Martínez), Burger Couple, Club de la Birra (Caballito/Recoleta), Burgerground, Burgertify, Saint Burger, BeerCo (Belgrano/Ituzaingó), Hurt, Dolas, Carlo´s Burger, Fellow´s, Otilia, Klauss Burger, Borneo, Williamsburg (Palermo Soho), Holy Just Burgers, The Laundry Bar House (Castelar/Soho/Morón), Rooster (Pilar), Sistons (Pinamar/Villa Gesell), Growlers (Caballito/Recoleta/Palermo Soho/Chacarita), Valqueria, John´s Burger (Rosario), Voraz (Nordelta/Recoleta/Caballito/Belgrano), Joe´s Bar, Jager House (Devoto/Ramos Mejía), Weiss (Rosario), Aroha, Open Door (Floresta/Caballito) Arredondo, Poch, Street Food La Soñada, The Flour Store, Dimer Burger (Ramos Mejía/Hurlingham), Wofla, Hood, Rooster, Nosh Up, Cope, John John, Gocha, La Mística, Kevin Bacon y Buller (Recoleta).

La actividad cuenta con el apoyo institucional de BA Capital Gastronómica, un programa del gobierno que busca posicionar a la Ciudad de Buenos Aires como la capital gastronómica de América Latina. A través de cuatro ejes fundamentales de la alimentación (conocer, comprar, cocinar y comer), tiene como objetivo impulsar el desarrollo gastronómico porteño a través de la generación de empleo y turismo.

Entretanto, las marcas Salsas Kansas y Papas McCain se suman a la 5ta edición de Burgermanía como patrocinadores oficiales del evento

Sin duda, Burgermanía es una oportunidad única para disfrutar de insuperables hamburguesas a precios sin competencia.