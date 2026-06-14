Cómo ver y descargar el recibo de haberes de ANSES desde el celular

Conocé cómo se organiza la web del organismo previsional para gestionar los archivos administrativos de cada beneficiario.

Las cifras pueden verificarse directamente a través del recibo de haberes disponible en Mi ANSES.

Los jubilados y pensionados que cobran a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) pueden consultar su recibo de haberes de forma digital, desde el teléfono móvil . La gestión se realiza mediante la aplicación oficial Mi ANSES, una herramienta que permite acceder al detalle de los pagos, sin necesidad de concurrir a una oficina.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La plataforma reúne información vinculada a prestaciones previsionales y ofrece acceso al comprobante de cobro en cualquier momento. El sistema también permite revisar recibos de períodos anteriores y enviar la documentación por correo electrónico, para su descarga o impresión.

Durante junio de 2026, la consulta del recibo adquiere especial relevancia, debido a la acreditación conjunta de los haberes mensuales y el medio aguinaldo . Además, ANSES actualizó los montos previsionales, con un incremento del 2,58%, aplicado sobre jubilaciones, pensiones y otras prestaciones administradas por el organismo.

La actualización estableció un haber mínimo de $403.317,99 y un haber máximo de $2.713.948,17 . A su vez, la Prestación Básica Universal (PBU) quedó fijada en $184.499,57. Los beneficiarios pueden verificar estos importes y consultar los conceptos incluidos en cada liquidación, directamente desde la aplicación oficial. El recibo también detalla bonificaciones, descuentos y otros componentes que integran el haber mensual.

Requisitos para consultar el recibo de jubilación en la app Mi ANSES

Los titulares de jubilaciones y pensiones necesitan contar con la aplicación Mi ANSES instalada en el celular para acceder a la documentación previsional. La herramienta está disponible para dispositivos Android y iPhone.

Cada usuario debe ingresar con su CUIL y su Clave de la Seguridad Social, credenciales que permiten validar la identidad y acceder a la información personal registrada en ANSES. La aplicación ofrece una sección específica destinada a jubilados y pensionados. Desde ese apartado, los beneficiarios pueden visualizar el detalle de los pagos, conocer los conceptos liquidados y revisar los descuentos aplicados sobre el haber.

El sistema también brinda acceso a información relacionada con: la Prestación Básica Universal, la Prestación Compensatoria, la Prestación Adicional por Permanencia, el aguinaldo, los bonos extraordinarios y otros conceptos previsionales que pueden figurar en el recibo.

jubilados anses.jpg Depositphotos

Cómo descargar el comprobante de cobro desde tu teléfono, paso a paso

La consulta y descarga del recibo se realiza mediante un procedimiento sencillo, dentro de la aplicación oficial:

descargar la app Mi ANSES en el celular

ingresar con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social

seleccionar la opción “Jubilación” o “Jubilaciones y Pensiones”

presionar en “Consultar recibos de haberes”

visualizar el último comprobante disponible

enviar el documento al correo electrónico registrado para descargarlo o imprimirlo

La aplicación muestra en pantalla el detalle completo del haber mensual. Cada titular puede verificar importes acreditados, descuentos por obra social, cuotas de créditos ANSES, aportes vinculados a moratorias previsionales y otros conceptos incluidos en la liquidación. El comprobante digital funciona como constancia oficial de cobro y permite conservar un registro actualizado de las prestaciones percibidas.

anses página.png

¿Cómo ver los recibos de sueldo anteriores de ANSES?

Los beneficiarios no solo pueden consultar el recibo más reciente. La plataforma incorpora un buscador, que permite acceder a documentos de períodos anteriores. ANSES informó que el historial disponible abarca recibos emitidos desde el año 2021. El usuario puede seleccionar el período deseado dentro de la aplicación y visualizar la documentación correspondiente.

La misma función se encuentra disponible en la versión web de Mi ANSES. En ese caso, el acceso se realiza desde la sección “Jubilaciones y Pensiones” y posteriormente en “Consultar recibos de haberes”. El historial permite comparar liquidaciones de distintos meses, revisar aumentos otorgados por movilidad previsional y verificar la incorporación de bonos o conceptos extraordinarios.

Entre los elementos que pueden figurar en los recibos están : Prestación Básica Universal, la Prestación Compensatoria, la Prestación Adicional por Permanencia, la Reparación Histórica, el aguinaldo, asignaciones familiares y diferentes descuentos aplicados sobre el haber previsional.

jubilados ANSES.jpg

Calendario de pagos de ANSES: ¿cuándo cobran los jubilados en junio 2026?

ANSES organiza el cronograma de pagos según la terminación del Documento Nacional de Identidad de cada beneficiario.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminado en 0: 8 de junio

DNI terminado en 1: 9 de junio

DNI terminado en 2: 10 de junio

DNI terminado en 3: 11 de junio

DNI terminado en 4: 12 de junio

DNI terminado en 5: 16 de junio

DNI terminado en 6: 17 de junio

DNI terminado en 7: 18 de junio

DNI terminado en 8: 19 de junio

DNI terminado en 9: 22 de junio

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio

DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio

DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio

DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio

Pensiones No Contributivas