Un escalofriante hallazgo conmocionó a los vecinos de Mar del Plata en las últimas horas. Efectivos policiales encontraron muertos a dos hermanos dentro de la casa que compartían. La escena fue descubierta el viernes por la noche en un operativo realizado en una casa ubicada en la calle Rawson al 2700.
Horror en Mar del Plata: encontraron muertos a dos hermanos dentro de su casa
Ambos hombres tenían 72 y 74 años. Todo empezó cuando una prima llamó a la Policía luego de que días de no recibir respuesta a mensajes de texto.
Una familiar, que era vecina, hizo la denuncia después que pasarán varios días sin ver ambos respondieran los mensajes de Whatsapp.
Horror en Mar del Plata: encontraron muertos a dos hermanos
De acuerdo a los datos obtenidos por 0223, los hombres fueron identificados como Guillermo (72) y Alberto Márquez (74).
Luego de un llamado al 911 personal del Comando de Patrullas y de la comisaría segunda arribó a la vivienda ubicada en el macrocentro marplatense. Tras abrir la puerta que da a la calle recorrieron el pasillo, llegaron al inmueble y constataron la presencia de los dos cuerpos sin vida. El deceso fue confirmado por la familia, según el testimonio de la prima de los fallecidos. La mujer aseguró que desde el 6 de agosto no tenía contacto con ellos.
