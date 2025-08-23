Horror en Mar del Plata: encontraron muertos a dos hermanos dentro de su casa







Ambos hombres tenían 72 y 74 años. Todo empezó cuando una prima llamó a la Policía luego de que días de no recibir respuesta a mensajes de texto.

Los hombres eran adultos mayores que vivían solos. Google Maps

Un escalofriante hallazgo conmocionó a los vecinos de Mar del Plata en las últimas horas. Efectivos policiales encontraron muertos a dos hermanos dentro de la casa que compartían. La escena fue descubierta el viernes por la noche en un operativo realizado en una casa ubicada en la calle Rawson al 2700.

Una familiar, que era vecina, hizo la denuncia después que pasarán varios días sin ver ambos respondieran los mensajes de Whatsapp.

Horror en Mar del Plata: encontraron muertos a dos hermanos De acuerdo a los datos obtenidos por 0223, los hombres fueron identificados como Guillermo (72) y Alberto Márquez (74).

