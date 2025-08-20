Comprar un monoambiente en Mar del Plata ya cuesta más de u$s100.000

Los precios de los inmuebles evidencian un alza pero moderada. En los últimos doce meses, el valor del metro cuadrado en Mar del Plata subió 7,1%.

El precio del metro cuadrado en Mar del Plata se ubica en u$s1.894 , un 22% inferior al valor de la Ciudad de Buenos Aires (u$s2.440 ).

Según datos de Zonaprop, en julio aumentó un 0,6% y acumula un incremento del 4,9% en el año, 3,3 puntos porcentuales por encima de la inflación medida en dólares (1,6%). En los últimos doce meses, el valor del metro cuadrado subió un 7,1%.

Un departamento con un dormitorio y 50 m2 en Mar del Plata tiene un valor de u$s101.954, mientras que un departamento con dos dormitorios y 70 m2 cuesta u$s135.688.

Leandro N. Alem lidera el ranking de barrios más costosos para la venta , con un precio medio de u$s2.971 por m2. Los Troncos (u$s2.774 por m2) y Lomas de Stella Maris (u$s2.746 por m2), completan el podio.

Por el contrario, Roldán Bellisario presenta la oferta más económica, con un valor de u$s535 por m2. Le siguen Nueve de Julio (u$s844 por m2) y Santa Mónica (u$s876 por m2).

¿Cuánto cuesta alquilar en Mar del Plata?

Un departamento de dos ambientes se alquila por $650.884 mensuales, mientras que uno de tres ambientes se ubica en $858.625 por mes.

San José lidera el ranking de barrios con la oferta más cara, con un precio de $764.659 por mes. Lomas de Stella Maris y Estación Terminal completan el podio, con precios medios de $710.078 mensuales y $689.312 mensuales, respectivamente.

Por el contrario, Área Centro es el barrio con la oferta más económica de Mar del Plata, con un precio medio de $629.844 por mes. Le sigue Parque Camet con un precio medio de $666.103 mensuales.

Al analizar la variación interanual de precios, se evidencia que todos los barrios de Mar del Plata registran aumentos en los valores de los alquileres, Área Centro si bien es la zona más económica, también es la que registra mayor incremento. Actualmente está un 107,3% más cara en comparación a un año atrás.

¿Dónde hay mayor rentabilidad?

Actualmente, San José se presenta como la mejor opción para los inversores que buscan renta, con un retorno del 7,1%. Parque Camet y Área Centro completan el podio, con una rentabilidad del 6,7% cada uno. En contrapartida, Lomas de Stella Maris es el barrio que menor rentabilidad genera, con un retorno bruto del 5%.