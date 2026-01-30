Alquileres de verano en la Costa Atlántica: febrero llega con alta ocupación y picos por Carnaval

Cuánto cuesta alquilar y por qué los precios bajaron hasta 25% en Mar del Plata, Pinamar, Cariló, Costa Esmeralda y Villa Gesell. Qué busca la demanda.

Febrero desembarca en la Costa Atlántica con un escenario más competitivo para el turismo interno. Tras un enero marcado por alta demanda y valores exigentes, el segundo mes del verano muestra una corrección de precios que, según la plaza, alcanza rebajas de entre 20% y 25%, junto con niveles de ocupación que oscilan entre el 65% y el 90%, con picos concentrados en los fines de semana largos y especialmente durante Carnaval.

La combinación de mayor oferta disponible, estadías más cortas y un consumidor más selectivo redefinió el mercado de alquiler temporario. A diferencia del pico estacional de enero, febrero presenta más margen de negociación, promociones por semana o quincena y una demanda que prioriza ubicación, servicios y relación precio–calidad.

En ese contexto, destinos tradicionales como Mar del Plata conviven con playas premium como Pinamar, Cariló, Costa Esmeralda y Mar de las Pampas, cada una con dinámicas propias pero atravesadas por un mismo denominador: precios más accesibles que en enero y una ocupación que se sostiene.

En Mar del Plata, febrero mantiene precios similares a los de enero, al menos hasta Carnaval. Así lo explicó Guillermo Rossi , presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial de Mar del Plata, quien señaló que “los valores promedio se sostienen en línea con los que venimos manejando durante la temporada alta”.

En términos concretos, alquilar un departamento de un ambiente parte desde los $50.000 diarios, mientras que los dos ambientes arrancan en torno a los $70.000 por día, con variaciones según ubicación, vista y cercanía al mar. Rossi detalló: “Estamos trabajando con valores que ya habíamos manifestado en septiembre, con un incremento cercano al 25%, por debajo de la inflación interanual”.

La demanda se distribuye a lo largo de toda la ciudad y abarca tanto departamentos como casas. Las zonas más solicitadas siguen siendo el Centro, La Perla, Varese, Playa Grande y los corredores cercanos a la avenida Constitución. En el segmento más exclusivo aparecen alquileres pactados en dólares, especialmente en propiedades frente al mar o en barrios residenciales consolidados.

Varese Chalets en la zona próxima a Playa Varese, otro lugar demandado en Mar del Plata para quienes buscan vacacionar en febrero

El clásico barrio Los Troncos y las zonas próximas a los Bosques de Peralta Ramos se mantienen entre las más buscadas para casas familiares. Allí, una vivienda de cuatro ambientes parte desde u$s1.200 la quincena en febrero, con bajas de hasta 20% hacia fin de mes.

En cuanto al perfil del turista, Rossi explicó que predominan las estadías cortas. “El promedio de permanencia está entre cuatro y cinco días en departamentos”, indicó, lo que marca una diferencia con otros veranos donde la quincena completa tenía mayor peso. Para febrero, el nivel de ocupación estimado ronda el 60% en la primera quincena, con un repunte marcado durante el fin de semana largo de Carnaval.

Pinamar y Rada Beach: demanda firme

En Pinamar, el cierre de enero y el inicio de febrero trajeron una leve desaceleración en los valores, aunque el mercado sigue mostrando firmeza en propiedades bien ubicadas y con amenities. Matías Melia, CEO de C21 Torreblanca, señaló que “febrero mantiene precios altos en términos estacionales, pero con más margen de negociación que enero”.

Durante febrero de 2026, los valores promedio se ubican entre u$s60 y u$s125 por noche para departamentos de dos y tres ambientes, según ubicación y servicios. Las casas familiares parten desde u$s120 por noche en zonas intermedias, mientras que las propiedades premium —con pileta o en sectores exclusivos— superan los u$s180 y pueden alcanzar los u$s250 por noche, especialmente en Pinamar Norte.

PINAMAR Propiedades Rotonda de acceso al frente marítimo de Pinamar, en la intersección de Avenida Bunge y Avenida del Mar, una de las zonas más transitadas del balneario, donde la actividad turística se mantiene alta y se espera alta ocupación en febrero Gentileza: SG

Las unidades frente al mar o a pocas cuadras de la playa continúan liderando el ranking de precios, con diferencias de hasta 40% respecto de propiedades similares en zonas interiores.

Si bien no existen estadísticas oficiales consolidadas, los operadores coinciden en que febrero presenta una baja de entre 10% y 20% respecto de enero, sobre todo en la segunda quincena.

Melia dijo: "El formato de estadía más buscado combina semanas completas y quincenas, aunque también crecen las reservas cortas de tres a cinco noches, principalmente entre parejas".

En ese mismo corredor, Rada Beach, ubicado en Avenida del Mar y Odisea, aparece como uno de los paradores que capitaliza el buen desempeño del verano. Walter Zenobi, socio del emprendimiento, explicó que “febrero viene dentro de lo esperado para esta época, con buen nivel de reservas previas y consultas”.

RADA BEACH 3.jpg RADA Beach, en Pinamar Norte, propone servicios de playa, gastronomía y una agenda de experiencias pensadas para el descanso a pasos del mar

Si bien enero concentró el mayor flujo de público, el impacto del Carnaval suele generar un pico adicional de movimiento.

En cuanto a precios y servicios, Zenobi remarcó que en febrero los valores se ubican por debajo de los de enero, una dinámica habitual del sector. La propuesta se mantiene sin recortes: spa con piscina climatizada, gastronomía de autor, actividades wellness, recreación infantil y espacios de relax. Sostuvo: “Nuestra prioridad es que la experiencia sea la misma durante toda la temporada”.

El balance de enero fue claramente positivo, con una ocupación del 95% en la primera quincena y del 100% en la segunda, y un fuerte movimiento gastronómico que consolidó la performance del parador.

Cariló: casas grandes y departamentos premium

Cariló llega a febrero con un mercado activo y bien segmentado. Tras un enero que cerró con una ocupación cercana al 95%, la demanda se mantiene firme, impulsada por familias numerosas y grupos que priorizan casas amplias y estadías largas.

Silvia Melgarejo, de Constructora del Bosque, explicó que “la gente buscó mucho casas de tres, cuatro y hasta cinco dormitorios. Vienen varias generaciones juntas y comparten la vivienda”.

Carilo Casas en el bosque y cerca de la playa son parte de las preferencias de quienes buscan Cariló

En febrero, una casa de tres dormitorios parte desde u$s1.800 la quincena, con valores superiores para unidades cercanas al mar o con pileta.

Melgarejo agregó que otro factor clave para sostener el nivel de alquileres en Cariló es la lógica financiera de los propietarios. “Muchos dueños priorizan alquilar bien enero para cubrir impuestos, mantenimiento y expensas anuales, y eso les permite ser más flexibles en febrero”. Esta estrategia genera un mercado más competitivo en el segundo mes del verano, con descuentos selectivos que no responden a falta de demanda, sino a una planificación previa del flujo de ingresos.

El segmento de departamentos también mostró un desempeño destacado. Joaquín Bustillo, de Celtis Cariló, señaló que la ocupación para febrero pasó del 35% al 70% en pocas semanas, con fuerte tracción en las unidades premium. Los departamentos frente al mar siguen siendo los más demandados, con precios semanales que oscilan entre $1.550.000 y más de $3.800.000, según tipología y servicios.

Cariló Departamentos En este destino también crece la demanda para alquilar departamentos en febrero

Bustillo señaló que en el segmento de departamentos premium la clave ya no es solo la ubicación, sino la experiencia completa. Afirmó: “El huésped es cada vez más exigente: valora limpieza profesional, amenities funcionando, servicio de playa real y respuesta inmediata ante cualquier inconveniente. Hoy competir no es bajar precio, es garantizar que la experiencia esté a la altura de lo que se paga”.

Costa Esmeralda: perfil familiar y alta ocupación

En Costa Esmeralda, entre el Partido de la Costa y Pinamar, el mercado de alquileres atraviesa uno de los veranos más sólidos de los últimos años. Martín Di Marzio, asesor comercial de Inmobiliaria Órbita, indicó que enero tuvo ocupación prácticamente plena y que febrero mantiene muy buenos niveles, especialmente en la primera quincena.

Costa Esmeralda Playa Propiedades Costa Esmeralda, una zona en plena expansión Eidico

La demanda se concentra en departamentos por practicidad y en casas grandes compartidas entre varias familias. Para febrero, los valores bajan entre 15% y 20% respecto de enero. Un departamento de dos ambientes parte desde u$s1.300 la quincena, mientras que uno de tres ambientes arranca en u$s2.200.

La cercanía al mar sigue siendo un factor determinante, con diferencias de hasta 30% frente a zonas interiores. Di Marzio añadió que en febrero se observa un cambio claro en la conducta del inquilino. “La familia ya no viene a cualquier barrio: compara, negocia y elige en función de la relación precio–servicios, febrero es el mes donde el veraneante busca optimizar el presupuesto sin resignar calidad”, comentó.

Villa Gesell: reservas de último momento

En Villa Gesell, febrero se perfila como un mes de ocupación moderada, con niveles estimados entre 65% y 80%. Silvana Adami, de Adami Propiedades, explicó que predominan las estadías semanales y las reservas de último momento, con un consumidor más conservador.

villa gesell Playas concurridas en Villa Gesell

Los valores muestran bajas de entre 20% y 30% respecto de enero. Un departamento de tres ambientes frente al mar cuesta alrededor de u$s1.300 la quincena, consolidando a Gesell como una opción más accesible dentro del corredor atlántico.

En ese contexto, las propiedades frente al mar o a pocas cuadras siguen siendo las primeras en ocuparse, mientras que las unidades más alejadas requieren mayor flexibilidad en precio.

Adami también remarcó que febrero consolida un esquema de estadías más cortas y decisiones de último momento, muy distinto al comportamiento de enero. Concluyó: “Hoy se alquila mucho por semana y, en algunos casos, por cuatro o cinco noches. El turista llega con un presupuesto definido y ajusta la duración antes que la ubicación”.