Brutal ataque en Mar del plata: filma familiares de un paciente golpearon a un trabajador de una clínica

El violento episodio fue registrado por las cámaras de seguridad. Allí se ve a los dos hombres atacar con sus cascos al seguridad.

Dos jovenes agredieron al seguridad de una clínica.

Un grave episodio de violencia ocurrió este lunes por la tarde en la Clínica Luro, cuando familiares de un paciente atacaron de manera brutal a un trabajador del centro de salud. La secuencia se desarrolló pocos minutos después de las 16 y quedó registrada por las cámaras de seguridad del establecimiento, ubicado sobre avenida Luro al 4600, en Mar del plata.

Las imágenes captaron el momento en el que dos hombres ingresaron a la recepción del sanatorio con cascos de motocicleta en sus manos. Sin diálogo previo ni advertencia alguna, uno de ellos lanzó el casco directamente contra el efectivo policial que se encontraba sentado en su puesto de trabajo.

Golpes, insultos y tensión en Mar del plata De forma casi simultánea, el segundo agresor se abalanzó sobre el guardia de seguridad e intentó golpearlo también con el casco que llevaba. El trabajador logró incorporarse y adoptó una posición defensiva para intentar protegerse de los ataques.

Golpiza trabajador Mar del Plata Lejos de detenerse, ambos sujetos continuaron con la agresión, visiblemente alterados, mientras proferían insultos y generaban una situación de caos en el sector de recepción.

Ante la violencia desatada, otras personas presentes comenzaron a intervenir con la intención de separar a los atacantes y calmar el conflicto.

Investigación en curso Hasta el momento, no trascendieron las causas que originaron el ataque. Las primeras versiones indicaron que el episodio se desencadenó a partir de algún enfrentamiento previo, aunque esa circunstancia aún no fue confirmada por fuentes oficiales. Lo que sí quedó claro es que los agresores utilizaron los cascos de moto como elementos contundentes, poniendo en riesgo la integridad física del trabajador y de quienes se encontraban en el lugar. El hecho provocó una fuerte conmoción dentro del centro de salud y volvió a encender la preocupación por los episodios de violencia contra el personal sanitario y de seguridad.