Un fuerte temporal azotó Mar del Plata: lluvia, granizo, autos destrozados y gente huyendo de la playa

En plena temporada, la “Feliz” registró una importante tormenta que dejó destrozos en balnearios y cortes de energía en varias zonas de la ciudad

La caída de árboles sobre el tendido eléctrico afectó a barrios del sur de la ciudad.

Una tormenta severa sorprendió a miles de turistas en Mar del Plata cuando un frente climático ingresó de manera repentina durante la tarde, provocó la evacuación masiva de balnearios y generó importantes daños materiales, tras una jornada marcada por temperaturas extremas que alcanzaron los 36 grados.

El fenómeno climático comenzó cerca de las 17 horas , cuando un frente de tormentas avanzó con rapidez sobre la ciudad balnearia y alteró de forma abrupta las condiciones del tiempo. Hasta ese momento, la jornada se desarrollaba bajo un clima plenamente veraniego , con playas colmadas y altas temperaturas.

La situación cambió en cuestión de minutos. La caída repentina de granizo , acompañada por un marcado descenso térmico y ráfagas de viento, tomó por sorpresa a los veraneantes. La arena quedó prácticamente desierta mientras turistas corrían para resguardarse, proteger sus pertenencias y trasladar vehículos ante la intensidad del fenómeno.

El impacto más fuerte del temporal se concentró en la zona sur de Mar del Plata . Sectores como Punta Mogotes, Faro Norte y Punta Cantera registraron la caída de piedras de hielo de considerable tamaño, lo que provocó roturas de parabrisas, daños en vidrios y abolladuras en numerosos automóviles.

Punta Mogotes, Faro Norte y Punta Cantera fueron los sectores más afectados por el temporal.

En distintos paradores, entre ellos Playa Guillermo , se reportaron destrozos en carpas, estructuras y mobiliario. Además, en el barrio Alfar se produjo la caída de árboles sobre el tendido eléctrico, situación que generó cortes de suministro y obligó a la intervención de los equipos de emergencia.

TEMPORAL MAR DEL PLATA Autos con parabrisas rotos y abolladuras tras la tormenta severa. NA

Qué consecuencias dejó el temporal en los servicios y la infraestructura

Las condiciones extremas provocaron la saturación de las líneas de reclamo tanto de Defensa Civil como de la empresa distribuidora de energía Edea. Personal municipal trabajó en la remoción de árboles y en la evaluación de daños para restablecer los servicios afectados.

A pesar de la violencia del episodio y de la circulación de numerosos videos en redes sociales, las autoridades confirmaron que no se registraron personas heridas, lo que llevó algo de alivio en medio del caos generado por la tormenta.

temporal mar del plata Las autoridades mantienen la advertencia por lluvias intensas y ráfagas de hasta 75 km/h. NA

Sigue vigente el alerta meteorológico en la ciudad

El Servicio Meteorológico Nacional informó que el alerta continúa vigente hasta la mañana del martes. Se esperan lluvias intensas en cortos períodos, ráfagas de viento que podrían alcanzar los 75 kilómetros por hora y persistente actividad eléctrica.

Ante este escenario, las autoridades recomendaron extremar las medidas de precaución, asegurar objetos que puedan volarse y evitar desplazamientos innecesarios por la vía pública hasta que mejoren las condiciones climáticas.