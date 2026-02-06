El llanto de Fátima Flórez tras la suspensión de un reconocimiento en Mar del Plata: "Hicieron una carnicería conmigo"

La humorista y exnovia del presidente Javier Milei hizo su descargo donde expresó su dolor y se defendió de las críticas.

La decisión de Éxtasis , una de las discotecas gay pioneras de Mar del Plata, de cancelar un acto de reconocimiento a Fátima Flórez desató una fuerte polémica que terminó con la humorista rompiendo en llanto en televisión.

La humorista y exnovia del presidente Javier Milei hizo su descargo en Los profesionales, el programa conducido por Flor de la V, donde expresó su dolor y se defendió de las críticas.

Fátima se encuentra actualmente en la ciudad balnearia realizando temporada con su espectáculo Fátima Universal , y notablemente afectada, abrió su testimonio con una frase contundente: “La verdad que no la estoy pasando bien. ¡Ustedes hicieron una carnicería conmigo! ¡Innecesaria!” .

El conflicto se había expuesto el día anterior en el mismo programa, cuando Flor entrevistó a Santiago Flores , reconocido transformista y figura clave de Éxtasis.

Fue él quien explicó los motivos detrás de la cancelación del homenaje, vinculándolos a la cercanía de la artista con el presidente Milei y a su silencio posterior a los polémicos dichos del mandatario en el Foro Económico Mundial de Davos 2025, cuando relacionó a la comunidad LGBTIQ+ con la pedofilia.

Según Flores, además, había sido la propia Flórez quien insistió para que se realizara el reconocimiento. Esa afirmación sumó tensión a un escenario ya cargado y generó un fuerte debate en redes y medios.

“Acá estoy dando la cara. Porque soy una mujer que siempre da la cara. Siempre estoy. ¡Realmente esto es injusto! Yo respeto todo”, continuó la imitadora, sin poder contener el llanto.

En su descargo, remarcó su histórico vínculo con la comunidad LGBTQ+: “Ustedes saben. Nos conocemos todos hace muchos años. Ustedes saben que siempre apoyé a la comunidad en posteos, en cosas que he dicho públicamente, desde cosas que hago en silencio, sin prensa”.

“He sido premiada y coronada durante varios años, lo cual siempre lo llevé con orgullo”, afirmó, subrayando: “Y lo grité a los cuatro vientos, siempre”.

Sobre la cancelación puntual del homenaje, la humorista sostuvo una postura conciliadora. “Soy muy respetuosa de las decisiones. En este caso, decidieron hacerme a un costado o desinvitarme. Pero si creen que es lo correcto, yo estoy de acuerdo”, expresó. Y agregó: “Si yo entorpezco o interfiero en la celebración, o mi presencia molesta, que me hagan a un costado. Yo quiero que la celebración siga como se merece”.

En ese momento, De la V leyó al aire un mensaje enviado por Santiago Flores, en el que aclaraba que el pedido de cancelación no provenía solo de la comunidad marplatense, sino de la comunidad LGBTQ+ de todo el país. A partir de allí, la conductora fue directa: “¿Creés que la presencia de Milei te jugó en contra?”, le preguntó, en referencia a la participación del presidente en su espectáculo el martes 27 de enero. También indagó si su silencio tras el discurso de Davos había influido en la decisión.

JAVIER MILEI Y FÁTIMA FLOREZ Fátima y Javier Milei durante un show en Mar del Plata. Presidencia

“Yo no estaba con Javier en la época de Davos. Yo soy una persona… ¡Soy Fátima Flórez! ¡Tengo una carrera y decisiones tomadas desde hace muchos años!”, respondió la artista, visiblemente molesta. “Estoy absolutamente a favor de la comunidad y del colectivo. ¡Lo saben! Así que no hagan la vista gorda ahora”.

“Este año hice mucho por los chicos, por los vulnerables, por las mujeres vulnerables. Y eso no lo cuentan. ¡Les importa un carajo!”, lanzó. También defendió su vínculo histórico con el ambiente artístico marplatense y con el propio Santiago, a quien dijo conocer desde hace años.

Consultada por Damasia Ochoa sobre cómo impacta su cercanía con alguien que “boicotea los derechos de la comunidad”, Florez reiteró: “Entiendo la decisión que tomaron y la respeto. Si por mi cercanía o porque vino al escenario les molestó… sepan algo: Fátima siempre estuvo defendiendo los derechos. Siempre está y estará”.

Fátima y el discurso de Javier Milei en Davos

Cuando Dolores Villalba le preguntó directamente qué pensaba de los dichos de Milei en Davos, la imitadora guardó silencio durante algunos segundos y luego respondió de manera evasiva: “Más allá de los dichos, lo que digo es que yo, Fátima Flórez, defiendo los derechos de la comunidad, y no desde ahora, de siempre”.

Finalmente, al ser consultada sobre si se arrepentía de haber invitado al presidente a su espectáculo, evitó una respuesta directa. “Yo estoy trabajando de martes a domingo, me rompo el que ya saben como nadie. Me vino a visitar Mirtha Legrand, me vino a visitar Graciela Borges, me vino a visitar el presidente”, finalizó.