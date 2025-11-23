Hurlingham: un policía retirado baleó a un motochorro de 17 años que intentaba robarle a una joven + Seguir en









Un expolicía intervino cuando dos ladrones armados intentaron asaltar a una chica en un semáforo de Hurlingham. Uno de los sospechosos terminó grave en el Posadas.

El menor de 17 años fue trasladado de urgencia al Hospital Posadas tras recibir dos disparos.

Un policía retirado de 53 años baleó a un motochorro de 17 que, junto a un cómplice, intentó asaltar a una joven que esperaba cruzar el semáforo en Hurlingham. El adolescente recibió disparos en el cuello y el estómago, fue operado de urgencia en el Hospital Posadas y permanece en terapia intensiva.

Cómo fue el intento de robo El hecho ocurrió en el cruce de Bustamante y Mascagni, cuando dos motochorros sorprendieron a una chica con la intención de robarle sus pertenencias. Hubo un forcejeo, y en ese momento intervino el teniente retirado, que advirtió la situación y se acercó para asistirla.

Según fuentes de la investigación citadas por el diario Primer Plano, “el hombre salió en defensa de la mujer que estaba siendo asaltada. Y uno de los delincuentes le apuntó y le disparó primero”. El policía retirado tenía portación legal de su arma reglamentaria y respondió al ataque.

hurlingham (1) El ataque ocurrió en la esquina de Bustamante y Mascagni, en pleno Hurlingham. Google Maps De acuerdo con el parte oficial, se produjo un breve enfrentamiento armado que terminó con la fuga de la moto. A pocas cuadras, efectivos encontraron una pistola Beretta que, según los investigadores, sería la utilizada para disparar contra el teniente retirado. “En la huída se les debe haber caído o buscaron descartarse del arma”, indicó otra fuente.

El estado del joven herido y la intervención judicial El adolescente baleado fue trasladado de inmediato al Hospital Posadas con heridas en el abdomen y el cuello. Desde la guardia del centro de salud confirmaron que “fue operado de urgencia porque tenía dos disparos y quedó internado en sala de terapia intensiva”. Su estado es crítico y permanece con pronóstico reservado.

Su cómplice logró escapar y continúa siendo buscado por la Policía. La UFI de Responsabilidad Juvenil N°1 de Morón, a cargo del fiscal Guillermo Rodríguez Rey, confirmó que el joven detenido será imputado por robo calificado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa y portación ilegal de arma de fuego. En tanto, la Fiscalía no tomó medidas contra el policía retirado, dado que, según evaluaron, actuó en legítima defensa al intervenir para proteger a la víctima del asalto.

