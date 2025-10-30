Hurlingham: buscan a un hombre que mató a su concuñado a tiros tras una discusión







Una disputa familiar en Villa Tesei terminó con un hombre asesinado a tiros y otro herido. La Policía busca intensamente a C.F.A., de 31 años, principal sospechoso del hecho.

C.F.A., principal sospechoso del homicidio de Víctor Marcos Larroude, tiene antecedentes por portación ilegal de armas.

Víctor Marcos Larroude, de 29 años, falleció este lunes tras recibir dos disparos, uno en la nuca y otro en el hombro izquierdo, luego de un violento altercado con su concuñado, identificado como C.F.A., de 31 años. Otro joven, F.E.D., de 30, resultó herido en una pierna durante el mismo episodio.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El hecho ocurrió en una vivienda sobre la calle José de Malarredo al 600, en Villa Tesei. Según relataron fuentes policiales a Infobae, un llamado al 911 alertó a la Comisaría 2a de Hurlingham, y los efectivos se trasladaron al lugar, donde F.E.D. contó que, en medio de la discusión, C.F.A. comenzó a disparar contra ambos.

Hurlingham El ataque ocurrió en una vivienda de la calle José de Malarredo al 600, en Villa Tesei. Larroude fue trasladado de urgencia a la Unidad de Pronta Atención (UPA) más cercana, pero debido a la gravedad de sus heridas, fue derivado al hospital de General Rodríguez, donde falleció horas después. La Policía Científica secuestró tres vainas servidas calibre 9 milímetros en la escena del crimen.

Investigación y búsqueda del sospechoso C.F.A., con antecedentes por portación ilegal de armas y uso de documentos falsos, fue imputado inicialmente por abuso de arma y lesiones. Tras la muerte de Larroude, el fiscal Adriano Corso, de la UFI N°1 de Morón, recaratuló la causa como homicidio.

Se realizaron allanamientos en al menos cuatro domicilios, tres en distintos puntos del conurbano bonaerense y uno en el Partido de La Costa, donde se presume que el prófugo podría estar escondido. Los investigadores también analizan cámaras de seguridad y toman testimonios para dar con su paradero.

hurlingham (1) La Policía bonaerense realizó allanamientos en distintos puntos del conurbano y en el Partido de La Costa. El reclamo de la familia A través de redes sociales, los familiares de Larroude pidieron ayuda para localizar al sospechoso. Marianela, hermana de la víctima, escribió: “Esta persona le arrebató la vida a mi hermano, un pibe laburador que no tenía problemas con nadie. Dejó a una criatura sin su papá y una familia destrozada. Pedimos que nos ayuden a dar con su paradero”. Por su parte, Roberto, cuñado de Víctor, añadió: “Necesitamos de la colaboración de todos y todas que si lo ven llamen y den aviso a la policía, desde ya muchas gracias en nombre de mi hermana Sheyla, mi sobrina Eluney y de la mamá de Marcos, Amanda. Toda información precisa sirve de mucho para que esta lacra no siga lastimando a nadie más y siga destruyendo familias como hizo con la nuestra!!”.

Temas Hurlingham

Policiales