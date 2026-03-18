La Justicia de Córdoba confirmó este miércoles la identidad de 11 de las 12 personas desaparecidas halladas en el ex centro clandestino La Perla, en un avance clave para las familias que durante décadas buscaron respuestas sobre el destino de sus seres queridos.
Identificaron a 12 desaparecidos hallados en el excentro clandestino La Perla en Córdoba
La Justicia de Córdoba confirmó las identidades tras el trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense. Familiares destacaron el alivio de conocer el destino de las víctimas de la dictadura.
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El anuncio fue realizado en conferencia de prensa por el juez Hugo Vaca Narvaja, quien remarcó la importancia del hallazgo: “Es terminar de una buena vez con la incertidumbre que genera la desaparición”.
Los trabajos de identificación fueron realizados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), reconocido por su labor en la recuperación de restos de víctimas del terrorismo de Estado.
Antes de dar a conocer los nombres, el magistrado explicó que una de las familias solicitó mantener la reserva de identidad, pedido que fue respetado.
Las identidades confirmadas son:
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Carlos Alberto D'Ambra Villares
José Nicolás Brizuela
Mario Alberto Nivoli
Alejandro Jorge Monjeau Lopez
Raúl Oscar Ceballos Cantón
Ramiro Sergio Bustillo Rubio
Adriana o Cecilia Carranza (no se pudo determinar cuál de las mellizas)
Oscar Omar Reyes
Eduardo Jorge Valverde Suárez
Sergio Julio Tissera Pizzi
Elsa Mónica O'Kelly Pardo
La reacción de los familiares
Familiares de las víctimas expresaron emociones encontradas entre el dolor y el alivio. Un allegado de Elsa Mónica O'Kelly Pardo señaló: “Al fin por suerte hemos llegado a la certeza, penosa y lamentable pero es un alivio, un alivio saber que podemos hacer llegar a que descanse junto a su hermano en el cementerio”.
En la misma línea, la hija de Ramiro Sergio Bustillo Rubio manifestó: “Lo que prima es la felicidad, estoy muy contenta de que mi papá pueda volver a su familia de donde nunca debió ser arrancado”.
También destacó el rol del EAAF al afirmar: “La calidad de ese trabajo de poner la ciencia al servicio de la verdad, de la justicia y de una manera tan humana”.
“Sabemos que nuestros compañeros tienen que estar en algún lugar, tienen que volver a sus familias y no vamos a bajar los brazos hasta que no vuelvan. Un paso importante para nosotros como familia pero también para la sociedad, frente al negacionismo con el que nos estamos encontrando hoy”, agregó.
Por su parte, Fernanda Sanmartino, sobrina de Adriana y Cecilia Carranza, explicó la dificultad en ese caso: “Al ser mellizas comparten el mismo ADN, por lo tanto no sabemos si algún día podremos saber de quién es”. Ambas habían sido secuestradas a los 18 años.
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