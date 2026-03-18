Identificaron a 12 desaparecidos hallados en el excentro clandestino La Perla en Córdoba

La Justicia de Córdoba confirmó las identidades tras el trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense. Familiares destacaron el alivio de conocer el destino de las víctimas de la dictadura.

La Justicia de Córdoba confirmó este miércoles la identidad de 11 de las 12 personas desaparecidas halladas en el ex centro clandestino La Perla , en un avance clave para las familias que durante décadas buscaron respuestas sobre el destino de sus seres queridos.

El anuncio fue realizado en conferencia de prensa por el juez Hugo Vaca Narvaja , quien remarcó la importancia del hallazgo: “Es terminar de una buena vez con l a incertidumbre que genera la desaparición”.

Los trabajos de identificación fueron realizados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), reconocido por su labor en la recuperación de restos de víctimas del terrorismo de Estado.

Antes de dar a conocer los nombres, el magistrado explicó que una de las familias solicitó mantener la reserva de identidad , pedido que fue respetado.

Carlos Alberto D'Ambra Villares

José Nicolás Brizuela

Mario Alberto Nivoli

Alejandro Jorge Monjeau Lopez

Raúl Oscar Ceballos Cantón

Ramiro Sergio Bustillo Rubio

Adriana o Cecilia Carranza (no se pudo determinar cuál de las mellizas)

Oscar Omar Reyes

Eduardo Jorge Valverde Suárez

Sergio Julio Tissera Pizzi

Elsa Mónica O'Kelly Pardo

La reacción de los familiares

Familiares de las víctimas expresaron emociones encontradas entre el dolor y el alivio. Un allegado de Elsa Mónica O'Kelly Pardo señaló: “Al fin por suerte hemos llegado a la certeza, penosa y lamentable pero es un alivio, un alivio saber que podemos hacer llegar a que descanse junto a su hermano en el cementerio”.

En la misma línea, la hija de Ramiro Sergio Bustillo Rubio manifestó: “Lo que prima es la felicidad, estoy muy contenta de que mi papá pueda volver a su familia de donde nunca debió ser arrancado”.

También destacó el rol del EAAF al afirmar: “La calidad de ese trabajo de poner la ciencia al servicio de la verdad, de la justicia y de una manera tan humana”.

“Sabemos que nuestros compañeros tienen que estar en algún lugar, tienen que volver a sus familias y no vamos a bajar los brazos hasta que no vuelvan. Un paso importante para nosotros como familia pero también para la sociedad, frente al negacionismo con el que nos estamos encontrando hoy”, agregó.

Por su parte, Fernanda Sanmartino, sobrina de Adriana y Cecilia Carranza, explicó la dificultad en ese caso: “Al ser mellizas comparten el mismo ADN, por lo tanto no sabemos si algún día podremos saber de quién es”. Ambas habían sido secuestradas a los 18 años.