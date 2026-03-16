Los exabruptos de Javier Milei en Córdoba: "Ambientalistas idiotas", "hordas de vagos" y "parásitos"

El Presidente disertó en la Bolsa de Comercio de Córdoba. Lejos de la solemnidad del entorno, disparó con descalificativos contra la oposición.

Luego de su viaje por EEUU, Chile y España, el presidente Javier Milei volvió al país y habló en la apertura de la Bolsa de Comercio de Córdoba . Lejos de la solemnidad del entorno, el protagonismo se lo llevaron, una vez más, los exabruptos del libertario. Tildó de "ambientalistas idiotas" a quienes promueven la sustentabilidad, llamó "hordas de vagos" a los opositores y dijo no saber si "odian más bañarse o trabajar".

"Vamos a usar las formas que les gustan para dejar en evidencia que son una cáscara vacía". La promesa que hizo el mandatario en agosto del año pasado, luego de un discurso en el que repartió insultos a diestra y siniestra, una vez más no se cumplió. Este lunes cargó contra todos aquellos que muestran algún nivel de crítica hacia su gobierno, utilizando descalificativos de diversa índole.

Frente a los ejecutivos y economistas que asistieron al evento, y acompañado de su hermana, Karina Milei, y del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de las críticas y denuncias por $LIBRA y por el uso del Estado para beneficio propio, el Presidente ratificó su objetivo de convertir a la Argentina en el “país más libre del mundo” y, en ese sentido, remarcó la importancia de “seguir dando la batalla cultural”.

Visiblemente ofuscado por la demora en la sanción de la ley de Glaciares, a la que aún le queda una etapa de audiencia pública de por medio antes de llegar al recinto, Milei habló sobre "cambios en la asignación de recursos" y aseguró que "Chile con la misma cordillera genera 30 veces más que lo que nosotros" .

En ese sentido, apuntó contra "el ambientalismo idiota extremo" a los que si se le hiciera caso no podríamos "tocar nada en la tierra, porque seguramente causaría daño".

MILEI AMBIENTALISTAS IDIOTAS

"Imbéciles de los socialistas"

A continuación, calificó como un "patrón pelotudo" que para hacer uso de los recursos naturales, como es el caso de los minerales, se deba pedir "autorización generación tras generación". En lugar de requerir referendums, pidió pensar "en términos dinámicos" y no dejarse llevar "por los imbéciles de los socialistas". Caso contrario, vaticinó: "Nos vamos a autodestruir como civilización". "Dejemos de pensar de modo precámbrico", dijo.

El jefe de Estado no se quedó en la crítica hacia el ambientalismo. También cargó contra la oposición en general, aunque aludiendo a nombres con peso propio en la política, sin identificarlos. "Una persona cuyo único talento es haber sido hijo de (...) salió a decir que yo tengo una distorsión de la realidad, que creo que tengo 30 años, lo cual es una estupidez del tamaño de una casa", se quejó. También disparó contra otro opositor que cuestionó el Tour de la Gratuidad.

"Hordas de vagos" y "parásitos"

"No solo que tenemos que gobernar, sino que tenemos que gobernar contra la retórica de esta horda de vagos, que lo único que saben hacer es hacer buenos argumentos para tocar la sensibilidad de los seres humanos y poder seguir viviéndolo como parásitos que son", arremetió.

Después dio paso a un análisis sobre la situación económica. Afirmó que hubiera sido "más fácil" transitar un año electoral como el 2025 "si me cagaba, literalmente, en la libertad de ustedes" y no abría el cepo. En lugar de eso, dijo, decidió terminar con las restricciones: "Dijimos: eso es injusto, eso es inmoral, y abrimos el cepo".

"No sé si odian más bañarse o trabajar"

Lejos de una pausa a su verborragia, habló de la higiene de los opositores: "La verdad que no sé si odian más bañarse o trabajar", dudó, aunque luego sentenció: "Creo que más les molesta trabajar, porque cada dos por tres, cuando van a hacer lío a las inmediaciones del Congreso, se llevan unas lindas luchas".

MILEI BAÑARSE

En otro pasaje, habló sobre derechos y se preguntó: "¿Cuáles son los derechos naturales? Y ahí aparecen con claridad dos: el derecho a la vida y el derecho a la libertad". En ese sentido, dijo que su gobierno se enfoca en la premisa de que "no es solo el derecho de darle a cada uno lo que es suyo, sino que suyo es lo que se gana laburando".

Y recordó un pasaje de la Biblia cuando Dios expulsa a Adán y Eva del paraíso: "Le dice ganarás el pan con el sudor de tu frente, nosotros los liberales eso lo entendemos, los zurdos deben tener algún problema de traducción y creen que es con el sudor de la frente ajena. No, es con la propia, es sin violentar a otros, respetando a otros", señaló.

Sobre el final, Milei resaltó que “los argentinos decidimos torcer esa historia de decadencia y estamos comenzando la reconstrucción” y, en ese marco, ponderó que “después de mucho tiempo hemos registrado dos años seguidos de crecimiento y hoy tenemos los niveles más bajos de pobreza de los últimos ocho años”.

“Argentina tiene un montón de sectores que van a generar muchísimo crecimiento y que ya lo están generando”, enfatizó el Presidente y remarcó que “no es un chiste tener del otro lado a personas que están dispuestas a romper todo con tal de verlos mal, y los kirchneristas están dispuestos a hacer cualquier tipo de barbaridad porque no están en el poder”.