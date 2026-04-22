Internaron al estudiante de Córdoba vinculado a un grupo que glorifica masacres escolares

Se trata del menor que es parte del grupo True Crime Community, vinculado al tiroteo en Santa Fe. Las autoridades revisaron su celular y se encontró material que incluía anotaciones para fabricar explosivos y armas blancas.

Los padres del menor aseguraron que no estaban al tanto de lo que ocurría en los chats con este grupo.

Un adolescente de 13 años vinculado a un grupo que glorifica masacres escolares fue internado en una institución de salud mental Córdoba . Se trata del menor que es miembro de True Crime Community (TCC) , la misma comunidad relacionada al tiroteo escolar en Santa Fe . Su celular había sido demorado por las autoridades provinciales en los últimos días.

Luego de que las autoridades cordobesas confirmaran la pertenencia del alumno a TCC, secuestraron su celular y hallaron material considerado “violento”, por incluir anotaciones para fabricar explosivos y armas blancas. El caso se descubrió a partir del análisis de chats en los que el menor oriundo de la localidad de Río Cuarto manifestaba “intenciones violentas” y recibía mensajes de apoyo de otros usuarios digitales .

Una vez identificado, según consignó el medio El Doce TV, la fiscal penal juvenil Norma Scaglia ordenó un allanamiento en su vivienda, ubicada en el barrio Yofré Norte. Allí se secuestró un cuaderno con instrucciones precisas sobre cómo fabricar bombas y explosivos caseros, además de cuchillos de caza y una navaja.

“Había manifestaciones constantes en escrito y en el chat del grupo de este joven de solucionar cualquier forma de conflicto con compañeros del colegio, amigos o conocidos sólo con el uso de armas”, detalló la fiscal en diálogo con Telenoche. Además, explicó que “miembros de este grupo manifestaban su conformidad, le decían que de esta manera iba a ser un héroe. Hay logos compatibles con la comunidad TCC”.

mañana tiroteo La internación del alumno cordobés se dio en contexto de una alarma en diversas instituciones del país tras violencia en las aulas.

Los padres del menor aseguraron que no estaban al tanto de lo que ocurría. Tras el procedimiento, la Justicia intervino de urgencia y el menor fue derivado a un centro de salud mental especializado, en donde permanece internado bajo seguimiento profesional.

En Córdoba, la Fiscalía Penal Juvenil del 4.º turno imputó a dos adolescentes por el delito de “amenaza agravada por anonimato”, en el marco de la investigación de mensajes con amenazas en escuelas en la capital provincial, La Falda, Cosquín, Cruz del Eje y Jesús María. En todas las jurisdicciones se están tomando medidas procesales a fin de esclarecer los casos, según se informó.

Uno de los menores imputados también sería integrante de la TCC y habría sido vinculado tras una denuncia que reveló la circulación de un mensaje de WhatsApp que hacía referencia a un hecho de violencia armada en un establecimiento educativo.

tiroteo san cristobal, santa fe El menor internado es parte de la comunidad TCC, a la que también pertenecería el autor del tiroteo en Santa Fe.

Secuestraron el celular de un alumno en Córdoba: investigan si pertenecía al mismo grupo vinculado al tiroteo de Santa Fe

La Justicia secuestró el teléfono de un alumno de Córdoba, sospechado de pertenecer al mismo grupo vinculado al tiroteo en la escuela de San Cristóbal, Santa Fe. El ministro de Seguridad cordobés confirmó que el menor estaría vinculado a la denominada True Crime Community, también presente en la investigación del ataque en el que murió el alumno santafesino Ian Cabrera.

Muchas amenazas comenzaron a circular en redes en los últimos días, sobre posibles masacres escritas en paredes de baños, aulas y hasta en pizarrones. Los escritos incluyen fechas donde "podría ocurrir" la masacre en cuestión.

En medio de las alarmas ante estos mensajes, una denuncia presentada indicó la circulación de un mensaje de texto que hacía referencia a una masacre. De allí, un procedimiento de la policía cordobesa secuestró el celular del menor sospechoso en una vivienda de la ciudad capital, donde también se encontraron armas blancas y elementos escritos que ahora forman parte de la investigación.