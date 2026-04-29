Un tornado de fuego en una planta de residuos desató pánico en España y obligó a evacuar viviendas

El fenómeno se registró en Castellón durante un incendio de gran magnitud; no hubo heridos, pero el operativo fue intenso.

El tornado de fuego se formó en medio de un incendio en una planta de residuos en Onda.

Un incendio en una planta de residuos de Onda, la ciudad de Castellón, España generó un tornado de fuego y obligó a evacuar viviendas cercanas, en un operativo que incluyó diez dotaciones de bomberos y generó momentos de tensión entre los vecinos, aunque no se registraron heridos y la situación logró ser controlada horas más tarde.

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El episodio ocurrió en un predio donde funciona una planta de tratamiento de residuos gestionada por Reciplasa. En medio de un foco ígneo de gran intensidad, se generó una columna de fuego con forma de tornado , acompañada por llamas que se extendían sobre el suelo.

Las imágenes del fenómeno fueron difundidas por los bomberos del consorcio provincial de Castellón y se viralizaron rápidamente. En el video se observa la magnitud del incendio y a un bombero intentando contener las llamas en condiciones extremas.

El incendio afectó material de reciclaje y maquinaria dentro del complejo, lo que generó una densa columna de humo visible desde distintos puntos de la región , según medios locales.

El fenómeno generó una columna de fuego visible y escenas de gran impacto.

En el lugar trabajaron diez dotaciones de bomberos, junto con unidades de mando y refuerzos forestales. Además, equipos especializados realizaron tareas de vigilancia para impedir que el fuego avanzara hacia zonas forestales o instalaciones sensibles.

El impacto principal se concentró en los galpones de la planta, que habrían quedado en estado crítico.

Evacuaciones y medidas de precaución

Ante la presencia de humo, las autoridades dispusieron el desalojo preventivo de viviendas cercanas y recomendaron a la población evitar la exposición al aire libre y mantener cerradas puertas y ventanas.

El Ayuntamiento de Onda activó un centro de coordinación para organizar la respuesta de los distintos organismos y monitorear la evolución del incendio.

No hubo heridos

El fuego fue controlado horas más tarde y no se registraron víctimas. Al momento del incendio, la planta se encontraba cerrada, lo que redujo riesgos para el personal.

Tras el operativo, mediciones confirmaron que la calidad del aire no presentaba contaminantes peligrosos.

El predio ya había sido escenario de incendios en otras oportunidades. El antecedente más reciente ocurrió en septiembre de 2024, cuando un foco iniciado en una zona con muebles y electrodomésticos demandó toda una noche de trabajo para ser controlado.