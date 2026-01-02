Incendios forestales en Bariloche y El Bolsón: alertan sobre un estado de emergencia en la región

El gobierno provincial indicó el estado de situación para los primeros días de 2026, tras llamas en la zona de Ñireco. Las autoridades solicitaron extremar cuidados para impedir el inicio de focos nuevos.

El gobierno provincial indicó sobre el trabajo de brigadistas del SPLIF, Bomberos Voluntarios, Protección Civil, Policía y personal municipal tras incendios en Ñireco.

Las ciudades de Bariloche y El Bolsón, en la provincia de Río Negro, se encuentran bajo un riesgo muy alto de incendios forestales para los primeros días de 2026. Debido a esto, las autoridades solicitaron extremar cuidados para impedir el inicio de focos y, en las últimas horas, se registraron llamas en la barda del Ñireco .

El gobierno de Río Negro indicó, tras el último informe diario del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF), que en los próximos días Bariloche y El Bolsón serán dos ciudades que se podrán ver afectadas por focos de incendios en distintas zonas.

"Un importante despliegue del SPLIF y los organismos de emergencia se llevó adelante en la barda del Ñireco de Bariloche, donde uno de los focos de incendio fue extinguido y el otro continúa en fase de liquidación", indicó la dependencia en X.

‍ Además, el gobierno provincial indicó que "en el operativo participaron brigadistas del SPLIF, Bomberos Voluntarios, Protección Civil, Policía y personal municipal, y contaron con apoyo aéreo de un helicóptero que realizó descargas de agua para reforzar las tareas en el terreno". Por último, pidió a la población comunicarse con el teléfono 103 si ven humo.

En Bariloche, el índice de peligrosidad es muy alto y en la jornada del jueves se registró un incendio en la barda del Ñireco, hacia donde se dirigieron cuatro móviles con 10 combatientes y se solicitó apoyo aéreo. Para este viernes, hay cielo parcialmente nublado, con una temperatura máxima de 29 °C y viento leve del oeste.

El Bolsón

En el caso de El Bolsón, el índice de peligrosidad también es muy alto, mientras que en la región General Conesa – Guardia Mitre, pasa a ser extremo. Además, una cuadrilla del SPLIF viajó a Alto Chubut para colaborar en la extinción de un incendio forestal, mientras que en paralelo se realizan recorridas preventivas en refugios y sectores alejados de la zona urbana.

Frente a este escenario, se pidió colaboración con vecinos y turistas para evitar la propagación de los incendios, por lo que, durante la vigencia de la Emergencia Ígnea en Río Negro, “está prohibido encender fuego al aire libre en zonas de bosque, montaña, senderos, riberas de ríos, lagos y arroyos, así como en espacios públicos o áreas naturales sin habilitación”.

Tampoco se podrán quemar residuos de cualquier tipo y el uso recreativo del fuego. Solo se permite cocinar en lugares expresamente habilitados y únicamente cuando el índice de peligrosidad lo autoriza. Aun así, cuando el riesgo es extremo, no se permite hacer fuego en ninguna circunstancia, incluso en campings, fogones y viviendas particulares.

“El incumplimiento de estas medidas puede derivar en multas de entre 100 y 100.000 litros de gasoil, además de acciones penales y patrimoniales contra los responsables”, informaron a NA.