Alerta por riesgo "extremo" de incendios forestales: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que, ante las temperaturas ascendentes y la sequía, podrían aumentar los focos de incendio.

Mientras el calor asciende en todo el país , el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió este lunes que hay riesgo "extremo" de incendios forestales en diez provincias y solicitó a las autoridades locales que tomen las medidas necesarias para evitar la propagación del fuego.

Las provincias afectadas por este alerta son Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Mendoza, San Luis, Santa Fe, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz.

Además del calor extremo, los especialistas también señalaron que hay otros factores como la sequía que contribuyen a que aumenten las probabilidades de incendios.

A comienzos de diciembre, el Gobierno Nacional dio a conocer las nuevas medidas que se tendrán que respetar para evitar incendios forestales en los Parques Nacionales Lanín, Nahuel Huapi, Los Arrayanes, Lago Puelo y Los Alerces ante las condiciones meteorológicas actuales y proyectadas para la época de verano.

La Administración de Parques Nacionales emitió una Resolución que prohibió de manera expresa el uso del fuego en los cinco parques mencionados. La medida entró en vigencia de forma inmediata y se extendió hasta el 30 de abril de 2026 , en respuesta al elevado riesgo de incendios forestales previsto para el verano.

Durante ese período, solo se permitió el fuego seguro en instalaciones habilitadas de prestadores turísticos autorizados, bajo estrictos protocolos de control.

Para lograr llevar adelante esta medida, anticiparon que habrá graves sanciones contra infractores que generen focos de incendio.

El protocolo que desplegó el Gobierno para prevenir incendios durante el verano

En el marco de la planificación estratégica para la temporada de incendios forestales 2025–2026, los Parques Nacionales de la Patagonia Norte fueron reforzados y cuentan con una dotación superior a 160 brigadistas especializados.

Ese despliegue incluye equipos de agua completos, herramientas manuales, sistemas de comunicación, repetidoras, radios VHF, telefonía móvil y satelital, y tecnología de última generación como drones, cámaras térmicas y dispositivos GPS.

Entre los principales aportes se destacaron el refuerzo logístico y técnico a brigadas propias y de otras instituciones, la disponibilidad de recursos móviles, camionetas, vehículos de transporte, equipos de bombeo y herramientas especializadas, y la realización de capacitaciones conjuntas en manejo del fuego, seguridad operativa y uso de nuevas tecnologías.

Además, se desarrollaron sistemas compartidos de información vinculados a alertas tempranas, pronósticos meteorológicos y análisis de riesgo, junto con la participación en simulacros regionales y procesos de planificación interjurisdiccional. Esta articulación consolidó un enfoque federal que amplió la capacidad de respuesta y optimizó el uso de los recursos disponibles.