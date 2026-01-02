El SAME asistió en más de 1.800 choques en CABA durante diciembre de 2025

Además, atendieron a más de 2.200 pacientes. El tipo de incidente más frecuente corresponde a las colisiones auto - moto.

Respecto al mapa de incidentes, la mayor incidencia de auxilios se observó en las Comunas 1, 9, 14 y 4.

El Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) asistió en más de 1.800 choques ocurridos en diciembre de 2025 en la Ciudad de Buenos Aires, mientras que se atendieron a 2.224 pacientes y la mayor ocurrencia promedio fue los martes por la tarde.

El equipo de Comunicación Unificada en Emergencias Sanitarias (ECUES) aseguró un total de 1.813 solicitudes de atención debido a incidentes de tránsito, lo que generó que 2.224 pacientes sean atendidos.

El tipo de incidente más frecuente corresponde a las colisiones auto - moto (26,12%) , seguido por choques entre auto – auto (13,49%) y atropellamientos (8,63%). La cuarta posición corresponde a los caídos de moto (8,23%), confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas.

A su vez, del total de incidentes registrados, aquellos que involucraron motos corresponden a 1.030 casos (43,4%), en los que hay autos fueron 1.022 casos (43%) y los atropellamientos representaron 322 casos (13.6%).

El ECUES indicó en su informe mensual que la mayor ocurrencia promedio de incidentes de tránsito se observó los martes entre las 16 y las 19 horas.

“La mayor cantidad de incidentes durante los martes en esta franja horaria puede deberse a características propias de la dinámica poblacional durante el mes de diciembre, ya que estos fueron los días previos a las fiestas de Navidad y Año Nuevo”, explicaron.

Respecto al mapa de incidentes, la mayor incidencia de auxilios se observó en:

Comuna 1 que integra los barrio de Retiro, Constitución, Monserrat, San Nicolas, Puerto Madero;

que integra los barrio de Comuna 9 en Liniers, Mataderos y Parque Avellaneda;

en Comuna 14 en Palermo;

en Comuna 4, en el que se encuentra La Boca, Barracas, Parque Patricios y Nueva Pompeya;

Ola de calor extremo: el SAME asistió al menos a 190 personas en la Ciudad de Buenos Aires

La jornada del martes 30 de diciembre estuvo marcada por temperaturas extremas y una sensación térmica que alcanzó los 38 grados, situación que derivó en múltiples intervenciones del sistema de salud. En ese contexto, 190 personas fueron atendidas por el SAME tras presentar golpes de calor en distintos puntos de la ciudad.

De acuerdo con información oficial, entre los pacientes asistidos se contabilizaron 100 mujeres, 88 hombres y 2 personas sin datos de identificación. Todos los casos se registraron en barrios porteños y requirieron atención médica inmediata debido a los efectos de las altas temperaturas.

Según precisaron fuentes del SAME a la Agencia Noticias Argentinas, el total de asistidos incluyó a 180 adultos y 10 menores de edad. Dentro de ese grupo, 27 personas necesitaron derivación a hospitales de la Ciudad de Buenos Aires para una evaluación más exhaustiva.