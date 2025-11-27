SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
27 de noviembre 2025 - 06:30

Inesperado: el Gobierno decretó feriado para el 2 de diciembre de 2025

Se confirmó que habrá un día no laborable, el cual beneficiará a muchos trabajadores y estudiantes en la recta final del año.

Muchos afortunados de la provincia de Buenos Aires disfrutarán de un día extra de descanso.

Muchos afortunados de la provincia de Buenos Aires disfrutarán de un día extra de descanso.

Freepik

Todos llegan a la recta final del año muy cansados, por lo que es normal revisar el calendario de feriados en búsqueda de una jornada para poder descansar y recargar energías. Tras muchas especulaciones, habrá un día no laboral que favorecerá a muchos trabajadores y estudiantes.

Desde el gobierno ya confirmaron que estos asuetos no afectarán a todo el país, pero sí habrá quienes se vean beneficiados este martes 2 de diciembre. Así, podrán diagramar como aprovecharán un merecido día de reposo.

Informate más
feriados salida primavera.jpg
Estos días no laborables son ideales para una escapada rápida.

Estos días no laborables son ideales para una escapada rápida.

Por qué es feriado el 2 de diciembre de 2025

Si bien no formará parte del calendario de feriados a nivel nacional, si correrá para distintos municipios de la Provincia de Buenos Aires. Las localidades del partido de Coronel Dorrego, que son Aparicio, Irene y San Ramón celebrarán su aniversario fundacional.

En esa misma línea, Villa Serrana La Gruta, del partido de Tornquist, también estará de festejos por el mismo motivo. Cabe remarcar que esto afectará principalmente a las actividades del sector público y el resto de empleados deberá aguardar que sus empleadores confirmen si se adhieren o no al asueto.

Feriados 2025: calendario de inamovibles

Feriados inamovibles de 2025

  • Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)
  • Jueves 25 de diciembre: Navidad

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias