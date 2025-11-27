Inesperado: el Gobierno decretó feriado para el 2 de diciembre de 2025 + Seguir en









Se confirmó que habrá un día no laborable, el cual beneficiará a muchos trabajadores y estudiantes en la recta final del año.

Muchos afortunados de la provincia de Buenos Aires disfrutarán de un día extra de descanso. Freepik

Todos llegan a la recta final del año muy cansados, por lo que es normal revisar el calendario de feriados en búsqueda de una jornada para poder descansar y recargar energías. Tras muchas especulaciones, habrá un día no laboral que favorecerá a muchos trabajadores y estudiantes.

Desde el gobierno ya confirmaron que estos asuetos no afectarán a todo el país, pero sí habrá quienes se vean beneficiados este martes 2 de diciembre. Así, podrán diagramar como aprovecharán un merecido día de reposo.

feriados salida primavera.jpg Estos días no laborables son ideales para una escapada rápida. Freepik Por qué es feriado el 2 de diciembre de 2025 Si bien no formará parte del calendario de feriados a nivel nacional, si correrá para distintos municipios de la Provincia de Buenos Aires. Las localidades del partido de Coronel Dorrego, que son Aparicio, Irene y San Ramón celebrarán su aniversario fundacional.

En esa misma línea, Villa Serrana La Gruta, del partido de Tornquist, también estará de festejos por el mismo motivo. Cabe remarcar que esto afectará principalmente a las actividades del sector público y el resto de empleados deberá aguardar que sus empleadores confirmen si se adhieren o no al asueto.

Feriados 2025: calendario de inamovibles Feriados inamovibles de 2025 Lunes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible) Jueves 25 de diciembre: Navidad

