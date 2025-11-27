Plazo fijo: cómo invertir lo que me queda del sueldo a 30 días y obtener mayor ganancia + Seguir en









El Banco Nación ofrece distintas opciones para operar de online o en una sucursal, con mejores beneficios para quienes eligen el home banking o la app oficial.

Gracias a su simulador oficial, el Banco Nación permite estimar cuánto se obtendrá al finalizar el período, brindando previsibilidad al ahorro. Ámbito

En un escenario de inflación e incertidumbre económica, los plazos fijos siguen siendo una de las herramientas de ahorro más elegidas por los argentinos para resguardar sus ingresos. En los últimos días de noviembre 2025, las entidades bancarias volvieron a actualizar las tasas de interés de sus depósitos.

De esta manera, el Banco Nación, por su respaldo estatal y la posibilidad de calcular con un simulador oficial cuánto se puede ganar al finalizar el período elegido, se posiciona como una de las preferidas.

Además, otra de las ventajas es la oportunidad de operar tanto de manera presencial en las sucursales como de forma electrónica a través del home banking o la aplicación móvil.

plazo fijo inversiones Depositphotos Plazo fijo: cómo hago el depósito a 30 días para una mayor ganancia Si tomamos de ejemplo una inversión de $100.000 a 30 días en noviembre 2025, puede generar distintos rendimientos según la modalidad elegida, de acuerdo al simulador oficial del Banco Nación.

Si el depósito se constituye de forma presencial en una sucursal, la Tasa Nominal Anual (TNA) será de 22,50%, que equivale a una Tasa Efectiva Anual (TEA) de 24,98%. Con estas condiciones, contarás con $1,849.32 de intereses, por lo que al finalizar recibirás un total de $101,849.32.

Por otro lado, quienes eligen operar a través del home banking o la app oficial, acceden a un beneficio superior. En este caso, la entidad ofrece una TNA del 27% y una TEA del 30,61%, lo que permite obtener $2,219.18 en un mes sobre el dinero inicial. Así, el monto final al vencimiento asciende a $102,219.18. La diferencia entre ambos canales se debe a la política de incentivar las operaciones digitales, ya que estas transacciones son más rápidas y reducen costos administrativos. Por lo que, si estás pensando en invertir son la opción ideal para acceder a mejores ganancias por el mismo capital.

