Los feriados que llegan al cierre del año suelen sentirse como celebraciones dobles: permiten un respiro antes de diciembre y fortalecen el vínculo comunitario en cada localidad. Ese clima festivo impulsa consultas, viajes y rituales que explican por qué noviembre se vuelve un mes tan esperado.
Fin de semana largo para despedir el mes: a qué se debe el feriado del 28 de noviembre
En ese contexto aparece el próximo descanso del calendario, una fecha que activa movimiento turístico y refuerza tradiciones locales. El 28 de noviembre marca un motivo especial dentro del territorio bonaerense y genera expectativa entre quienes preparan distintas actividades.
Por qué es feriado el 28 de noviembre de 2025
El feriado del 28 de noviembre responde a una conmemoración patronal celebrada en Monte Hermoso, uno de los puntos turísticos más reconocidos de la costa bonaerense. La fecha forma parte del listado oficial de días no laborables locales difundido por la Provincia de Buenos Aires.
Este tipo de celebraciones mantiene una fuerte impronta cultural. En Monte Hermoso se honra una tradición arraigada que convoca a residentes y visitantes, impulsando actividades comunitarias, procesiones y propuestas recreativas que refuerzan la identidad regional.
Feriados 2025: calendario de inamovibles
Feriados inamovibles de 2025
- Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)
- Jueves 25 de diciembre: Navidad
