Insólito episodio en Acceso Sudeste: vecinos exigían dinero para dejar pasar a los vehículos

Mientras el conductor avanzaba, fue interceptado por un joven que le exigió “ lo que tengas, una monedita, $200 ” bajo el argumento de que estaban juntando fondos porque “ mataron a un nene ”. Sin embargo, la frase que marcó la escena fue: “ Si no pagás, no pasás ”.

Ante la negativa del automovilista, el manifestante respondió con una amenaza directa: “No te voy a dejar pasar entonces. ¿Me vas a chocar?”, y se plantó frente al camión. El conductor replicó que todo estaba siendo registrado en video y aclaró: “No tengo plata”, a lo que recibió un tajante “no me importa”.