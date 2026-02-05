Caso Loan Peña: Casación ratificó la intervención de Fiscalía de Trata en la investigación

La Sala III de la cámara federal rechazó un pedido de la defensa de uno de los acusados contra la intervención de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX). El juicio comenzará el 27 de febrero.

La causa por la desaparición de Loan Danilo Peña se encamina al juicio oral, con una audiencia clave prevista para este mes. En ese marco, la búsqueda en Corrientes no cesa y se mantiene viva en una causa paralela por trata de personas que lleva la jueza, Cristina Pozzer Penzo, del juzgado Federal de Goya.

En ese contexto, la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Mariano Borinsky, Carlos Mahiques y Juan Carlos Gemignani, declaró inadmisible la queja interpuesta por Antonio Benítez, uno de los acusados, que irá a juicio por la presunta sustracción del menor.

La defensa cuestionaba la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes , que rechazó el planteo de falta de acción y el pedido de apartamiento de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX).

Benítez había sostenido que la intervención de PROTEX resultaba ilegítima ya que la causa fue elevada a juicio por el delito de sustracción y ocultamiento de menores. El tribunal local desestimó ese pedido, allanando el camino para que PROTEX continuara con la investigación y la acusación en la causa.

El próximo 27 de febrero comenzará el juicio oral por la sustracción del niño , visto por última vez el 13 de junio de 2024 en un paraje rural de Corrientes . La Fiscalía Federal llega al debate con un núcleo de hechos ya acreditados y con interrogantes centrales aún sin resolver.

“Está probado que lo sustrajeron y lo trasladaron en un auto. Lo que falta saber es a dónde lo llevaron y por qué lo hicieron”, explicó el fiscal federal Carlos Schaefer en declaraciones a Radiópolis Weekend, al anticipar los ejes del proceso.

Según la acusación, la desaparición se produjo en un descampado elegido deliberadamente, sin cámaras ni controles, lo que permitió ejecutar la maniobra con rapidez.

Los imputados y el delito que se juzgará

Por el hecho principal hay siete personas imputadas, entre ellas Carlos Pérez y María Victoria Caillava, señalados como presuntos organizadores de la sustracción.

El delito que llegará a juicio prevé penas de entre 5 y 15 años de prisión, por tratarse de un menor de cinco años. La Fiscalía sostiene que existió planificación previa y un traslado vehicular inmediatamente posterior a la sustracción.

El juicio que comenzará a fines de febrero se destacará por su dimensión excepcional. La Fiscalía presentó cerca de 800 testigos, una cifra que refleja la complejidad del expediente y la existencia de una segunda causa acumulada por encubrimiento, en la que hay diez imputados adicionales.

Entre ellos figuran Laudelina Peña, tía del niño, y un comisario que permanece detenido. Para Schaefer, el rol de los encubridores resultó determinante para desviar la investigación en los primeros días: “Está probado que vinieron a entorpecer la causa. Hubo maniobras claras, incluso personas que se presentaron como abogados y no lo eran”.

Loan(1).jpg

El botín plantado y las maniobras de encubrimiento

Uno de los puntos más sensibles del debate será la maniobra del botín plantado, que durante semanas orientó la pesquisa. “Tenemos acreditada toda la secuencia. El botín apareció sin color, de una manera inexplicable. Fue una puesta en escena”, afirmó el fiscal, y subrayó que ese episodio terminó involucrando a funcionarios policiales.

La acusación sostiene que estas acciones buscaron instalar pistas falsas, dilatar medidas urgentes y confundir a los investigadores en el tramo inicial del caso, cuando el tiempo resultaba clave.

Aunque la investigación continuó abierta, Schaefer aclaró que en esta etapa no surgieron elementos nuevos, sino que se avanzó en descartar hipótesis que no tenían sustento.