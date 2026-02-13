Caso Loan: buscan reforzar la prueba con pericias y una reconstrucción presencial

Loan cumplió seis años mientras continúa desaparecido. A un año y medio del hecho, siete personas permanecen detenidas en la causa central, mientras que otros diez procesados enfrentan un expediente paralelo por presunta manipulación de testimonios y entorpecimiento de la investigación.

La familia del niño desaparecido presentó un escrito ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes para que se realice una reconstrucción en el lugar y se incorporen nuevas pericias antes del inicio del juicio.

A pocos días de la audiencia preliminar fijada para el 27 de febrero, la querella en la causa por la desaparición de Loan Danilo Peña volvió a pedir medidas de prueba clave antes del inicio del juicio oral. El planteo fue presentado ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes y apunta a reforzar el cuadro probatorio previo al debate.

La familia del niño sostiene que aún restan diligencias fundamentales para esclarecer cómo ocurrió el episodio del 13 de junio de 2024 en el paraje Algarrobal, departamento de 9 de Julio. En ese sentido, solicitaron una reconstrucción presencial del hecho , con participación de las partes y registro audiovisual completo.

Según el escrito presentado ante el tribunal, la medida resulta imprescindible debido a la complejidad del expediente: múltiples imputados, recorridos diversos, utilización de vehículos, diferencias en las secuencias temporales y versiones contradictorias que surgieron durante la instrucción.

La querella pidió que la reconstrucción incluya documentación detallada de recorridos, distancias, accesos y puntos de visibilidad en el lugar donde Loan fue visto por última vez. El argumento central es que esta diligencia no se realizó durante la etapa investigativa y que su ausencia podría derivar en una evaluación incompleta de los hechos.

De acuerdo con lo que precisó el medio Infobae , la parte acusadora considera que negar esta medida sin fundamentos sólidos podría abrir la puerta a futuros cuestionamientos ante instancias federales superiores.

Pericias sobre comunicaciones y vínculos

Además de la reconstrucción, la querella solicitó dos nuevas pericias técnicas sobre las comunicaciones entre los imputados. La primera apunta a un análisis de “interés comunicacional”, que permita examinar patrones de contacto, frecuencia, duración y reciprocidad de llamadas y mensajes, así como eventuales cambios antes, durante y después de la desaparición.

La segunda consiste en una “jerarquización relacional objetiva”, destinada a determinar el peso y la centralidad de cada imputado dentro de su red de vínculos personales, familiares o laborales, para establecer posibles nexos relevantes en la causa.

Para realizar estos estudios, se propuso la intervención de la Dirección de Asistencia Técnica a la Investigación Penal (DATIP) del Ministerio Público Fiscal, o en su defecto, la Policía Federal Argentina u otro organismo técnico que designe el tribunal.

En el documento, la querella también adhirió a toda la prueba ofrecida por el Ministerio Público Fiscal y consintió la citación de 161 testigos para el debate, además de la incorporación por lectura de otras 588 declaraciones en carácter de reserva. También pidió que se sumen las declaraciones tomadas por Cámara Gesell y sus registros audiovisuales.

La audiencia preliminar se realizará el 27 de febrero a las 9.30 y será el paso previo al juicio oral, al tiempo que en el expediente principal hay 17 personas imputadas por la sustracción y ocultamiento del niño, así como por el presunto desvío de la investigación. Las causas fueron unificadas en un único debate debido a la conexión directa entre los hechos y los acusados.