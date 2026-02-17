Victoria Villaruel respondió a las críticas tras su reunión con Quintela y habló de "catadores de ideología" + Seguir en









La vicepresidenta defendió su visita a La Rioja y cuestionó a “operadores” que la señalaron por reunirse con el gobernador peronista. Aseguró que su objetivo es recorrer el país y visibilizar el trabajo en las provincias.

Se recrudece la interna libertaria con críticas a Villaruel. Mariano Fuchila

La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a pronunciarse en redes sociales luego de su visita a La Rioja, donde se reunió con el gobernador peronista Ricardo Quintela. En su mensaje, defendió su recorrida por el norte argentino y respondió a las críticas que recibió desde sectores del oficialismo, a cuyos detractores calificó como “catadores de ideologías”.

Villarruel destacó que, con su viaje a territorio riojano, ya visitó 19 provincias desde que asumió en diciembre de 2023. Según explicó, sus recorridas tienen como objetivo “mostrar la cultura del esfuerzo colectivo” y dar visibilidad a emprendimientos productivos, parques eólicos y actividades tradicionales de cada región.

Sin embargo, el tono de la publicación cambió cuando apuntó contra quienes cuestionaron su encuentro con Quintela. “Años atrás, cuando la casta repartía planes y hablaba en inclusivo mientras nos encerraban, los operadores que hoy juegan a criticarme no eran tan incisivos”, escribió, en una alusión implícita a dirigentes del espacio libertario.

image El quiebre del vínculo de Victoria Villaruel con Javier Milei Críticas desde el oficialismo Entre las voces críticas se destacó la diputada Lilia Lemoine, quien puso en duda la conveniencia política de los acercamientos de Villarruel con mandatarios provinciales como Quintela, Gildo Insfrán o Gerardo Zamora, y sugirió que esos gestos no contribuirían a mejorar su imagen.

La fotografía de la vicepresidenta junto al gobernador riojano, tras una reunión en la Casa de Gobierno provincial en la que también participaron los senadores nacionales Florencia López y Fernando Rejal, fue el disparador de la controversia.

Durante su estadía en La Rioja, la titular del Senado asistió además a la tradicional Fiesta de la Chaya. Allí atravesó un momento incómodo cuando el cantante Ramiro González cuestionó su presencia y la calificó de “negacionista” desde el escenario. Pese a las críticas, Villarruel insistió en que su objetivo es recorrer el país para visibilizar el trabajo local y promover el desarrollo regional. “Si en la Argentina profunda alguien vende más aceitunas o visita un Parque Nacional, yo estoy feliz”, expresó, al agradecer la hospitalidad de los riojanos.