Efecto Mundial 2026 en el trabajo: el 80% de los empleados pide flexibilidad laboral

La máxima cita deportiva impactará en distintas áreas de la vida de las personas. Así, las empresas empiezan a observar como sus acciones mejorará o empeorará el clima laboral.

A menos de un mes del inicio del Mundial de Fútbol 2026 , la máxima cita deportiva también comienza a influir en distintas áreas de las vidas de las personas y el trabajo no es la excepción. En este escenario, una encuesta reveló que el 80% de los empleados aseguró que las decisiones que tomen las empresas con respecto a los partidos influirá en la experiencia laboral y la predisposición de los trabajadores.

En ese sentido, la encuesta permite observar que la mayoría espera que las organizaciones acompañen activamente el clima mundialista, tanto con flexibilidad como con propuestas para compartir los partidos.

La encuesta fue realizada por la agencia Great Place To Work, con la participación de más de 200 empleados. Los resultados arrojaron que 8 de cada 10 trabajadores consideran que la manera en que su empresa gestione el Mundial influirá “bastante” o “mucho” en su experiencia laboral. El promedio de valoración alcanzó 4,05 sobre 5, mientras que el 77% calificó a este aspecto con 4 o 5 puntos.

La encuesta fue realizada entre colaboradores y líderes de Recursos Humanos y expone qué esperan concretamente los empleados cuando juega la Selección Argentina.

Los resultados muestran además que la experiencia colectiva pesa más que la flexibilidad individual. Frente a la consulta sobre qué modalidad elegirían si los partidos se juegan en horario laboral, el 46% respondió que prefiere verlos en la oficina junto al equipo de trabajo. En contrapartida, un 30% aseguró que elegiría trabajar remoto ese día para disfrutar el partido desde su casa. Únicamente un 4% sostuvo que seguiría trabajando normalmente.

La preferencia principal es clara: el 36% quiere que la empresa organice espacios comunes para ver los partidos, mientras que un 23% prioriza poder pausar el trabajo y otro 20% opta por alternativas híbridas, como home office o breaks especiales. Apenas un 5% prefiere que todo siga funcionando sin cambios.

Sobre las actividades que los empleados esperan que las empresas realicen, lideran las actividades internas como prodes, sorteos y camisetas, mencionadas por el 60% de los encuestados. Le siguen los espacios o pantallas para ver los partidos (55%), la comunicación clara sobre cómo se trabajará esos días (46%) y los ajustes de horarios (34%). Apenas un 5% indicó que no espera ninguna acción en particular por parte de la empresa.

Otro de los hallazgos fuertes surge del análisis sobre el último Mundial. El 33% de los trabajadores recordó que su empresa generó un clima de disfrute y cercanía, mientras que el 21% afirmó que hubo flexibilidad horaria. En contraste, un 13% sostuvo que la organización no hizo nada especial durante el torneo.

Sobre el impacto en la subjetividad de cada empleado, el estudio remarcó que cuando las compañías acompañaron activamente al Mundial, ya sea permitiendo ver partidos, generando clima o flexibilizando horarios, el 69% de las personas aseguró que su motivación aumentó. En cambio, entre quienes señalaron que su empresa no hizo nada diferencial, el 31% afirmó que su motivación disminuyó.