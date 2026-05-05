EEUU atacó una embarcación en el Caribe y dejó dos muertos en una operación contra el narcotráfico

El ejército estadounidense afirmó que realizó un ataque contra una embarcación en el Caribe vinculada a “organizaciones terroristas designadas”, con dos personas muertas.

El ejército de Estados Unidos informó un ataque contra una embarcación en el mar Caribe.

El ejército de Estados Unidos informó el lunes que atacó una embarcación en el mar Caribe en el marco de una operación militar , que dejó como resultado la muerte de dos personas a las que identificó como presuntos “ narcoterroristas ”, según el Comando Sur estadounidense.

El Comando Sur de Estados Unidos aseguró que la embarcación atacada era operada por “ organizaciones terroristas designadas ”, aunque no precisó cuáles. Según el comunicado oficial, ninguna fuerza militar estadounidense resultó herida durante el operativo.

La institución militar describió a las dos personas fallecidas como “ narcoterroristas varones ”, sin ofrecer detalles adicionales sobre su identidad, la ubicación exacta del ataque ni las circunstancias en las que se desarrolló la operación.

El hecho se enmarca en una serie de acciones similares realizadas por fuerzas estadounidenses en la región, dirigidas contra embarcaciones señaladas por supuestas actividades vinculadas al narcotráfico .

¿Qué dicen las críticas sobre estas operaciones?

Estas intervenciones militares fueron cuestionadas por organizaciones de derechos humanos, que las calificaron como “ejecuciones extrajudiciales”. Sin embargo, el gobierno de Donald Trump sostiene que se trata de operaciones dirigidas contra redes de “narcoterroristas”.

En este contexto, Estados Unidos mantiene su estrategia de interdicción marítima en el Caribe, mientras persisten las controversias internacionales sobre el uso de la fuerza en este tipo de ataques y la falta de información pública detallada sobre los objetivos alcanzados.