Joven acróbata argentino falleció en Suiza: piden ayuda para repatriar su cuerpo

Al parecer, pese a haber crecido en la costa, no sabía nadar y al entrar en el agua “se desesperó”, por el testimonio de los presentes.

Aunque intentaron rescatarlo, no lograron sacarlo del río. “Llamaron a la policía y lo buscaron por tres horas hasta encontrarlo, por desgracia falleció”, informaron.

image.png

La muerte del acróbata argentino: piden ayuda para repatriar el cuerpo

Según indicaron en un comunicado, los familiares consiguieron que Aerolíneas Argentinas repatrie el cuerpo del joven desde Madrid, sin embargo necesitan afrontar los gastos del traslado desde Suiza a la capital española.

Por este motivo, diversas cuentas de acrobacia, familiares, amigos y personas de la comunidad circense comenzaron a difundir la noticia para alcanzar mayor difusión y poder ayudar a la familia de Suárez.

El joven no contaba con un seguro que cubra el costo de la repatriación. “Es muy difícil y costoso el traslado hacia Argentina”, precisaron.

Este sábado, se realizará un homenaje y recaudación de fondos a las 19 horas, en El Circo Criollo, ubicado en Chile 1584. Se proyectará la obra Cuerpo Espiral, trabajo con el que egresó de la universidad. “Tuvo un año de creación de un proceso muy genuino dónde el se sentía con plenitud”, contaron.

En su cuenta de Instagram, Suárez publicó en mayo una breve reflexión en la que se describió y compartió con sus seguidores y amigos parte de su experiencia.

“Me llaman Rodri. Cuando me preguntan ¿De dónde sos? No sé qué contestar, ¿De donde soy? ¿Soy de un lugar? Lo que si se es de donde vengo, nací en el partido de La Costa, en San Clemente del Tuyú, crecí y viví mis primeros 19 años de vida en Mar de Ajo. No me encanta el mar y no sé nadar o.. si!”, había contado en un posteo en el que cosechó más de 500 ‘Me gusta’.

Junto a dos fotos en las que se lo ve entre montañas y sonriendo, el joven argentino había escrito: “Si tengo que elegir entre el mar o la montaña prefiero estar en las montañas. Luz y diversión son mi horizonte, el constante aprendizaje y metamorfosis es mi sendero”. Amante de los desafíos, creía que el límite estaba en la mente. “Somos seres infinitos”, había agregado.

Por último, el mensaje cerraba con una invitación a confiar en uno mismo. “Recordar que fuimos nosotres quienes elegimos encarnar en este momento y si así lo decidimos es porque estamos listos para VIVIR. Podemos elegir cómo vivir está vida. ¿Vos cómo elegís vivir tu vida? Yo eligió vivir en gratitud con el presente”, cerraba la publicación.

image.png

Para colaborar con la familia de Rodrigo Suárez

Sandra Karina Mamondi

Cuenta Mercado Pago

Alias: TodosPorRodri.mp

CBU: 0000003100073720306549

Ivanna Soledad Winter

Cuenta Inter.Euros

BIC: TRWIBEB1XXX

IBAN: BE42 9677 0061 0754