Jubilación mínima ANSES en enero 2026: cuánto vas a cobrar con el aumento por inflación

El organismo confirmó los montos oficiales, tras el aumento por movilidad previsto para enero.

Además, este mes de diciembre se otorgará el último aguinaldo del año.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) confirmó los valores de los haberes para los jubilados y pensionados en enero, junto con un aumento del 2,47%, basado en los datos arrojados por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre de 2025.

Este incremento en los haberes se debe al Decreto de Movilidad Jubilatoria, que rige desde abril de 2024, y establece que todas las jubilaciones, pensiones y asignaciones del organismo se actualizan en base al IPC registrado dos meses antes.

jubilados anses.jpg Depositphotos Ingreso total previsional: monto final de la jubilación mínima de ANSES en enero 2026 con y sin el bono de refuerzo El haber mínimo de jubilación otorgado por el ANSES en enero 2026 tendrá un monto total de $349.303,33. Gracias al IPC registrado en noviembre 2025, los jubilados obtendrán un 2,47% de incremento en sus prestaciones mensuales, a lo que podría sumarse en algunos casos el bono extraordinario de $70.000.

La continuidad del bono adicional todavía no fue confirmada por el organismo o el Gobierno, pero de mantenerse este refuerzo, aquellos jubilados que cobren la jubilación mínima tendrían un pago de $419.303,33 durante el primer mes de 2026. De continuar vigente, este complemento también aplicaría tanto como para la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las pensiones no contributivas.

Aumentos y nuevos montos para PUAM y Pensiones No Contributivas (PNC) en el primer mes de 2026 Teniendo en cuenta al aumento del 2,47%, la PUAM se ubicará en $279.443,60, mientras que las pensiones no contributivas por invalidez o vejez serán de un monto total de $244.523,04. Si se confirma la continuidad del bono de refuerzo, estos montos resultarían en $349.443,60 y $314.523,04, respectivamente.

Además, la pensión para madres de siete hijos contará con el mismo valor que la jubilación mínima, con un haber de $349.303,33 y la posibilidad de sumar el bono extraordinario. Actualización por inflación de la AUH y Asignación por Embarazo: ¿cuánto se cobra desde enero 2026? El aumento por movilidad también regirá para las asignaciones familiares y universales. A partir del mes de enero, la Asignación Universal por Hijo (AUH) pasará a $125.529,58, mientras que la AUH por hijo con discapacidad tendrá un valor total de $408.697,46. Por otro lado, la Asignación por Embarazo quedará con un valor total de $118.454,32, de los cuales el 80% se cobra de manera mensual y el 20% restante una vez que se realice la presentación anual de la Libreta AUH.

