La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) confirmó los valores de los haberes para los jubilados y pensionados en diciembre, junto con las fechas de pago. Algunos de estos llegarán con el bono previsional de $70.000 y, al mismo tiempo, se otorgará el Sueldo Anual Complementario (SAC), mejor conocido como aguinaldo.
ANSES oficializó el monto de las jubilaciones de diciembre 2025 y cuándo se cobran
Conocé cuáles son los valores confirmados por el organismo para estas prestaciones, junto con el calendario de pagos oficial.
-
Con aumento y Tarjeta Alimentar, ANSES confirmó el monto total de la AUH de diciembre según la cantidad de hijos
-
ANSES oficializó el calendario de pagos de diciembre 2025 y hay modificaciones por el feriado
Este mes, todas las prestaciones de ANSES recibirán un aumento del 2,34%, ya que se agregará el porcentaje de inflación de octubre. Esto se debe al Decreto de Movilidad Jubilatoria, que establece que todas las jubilaciones, pensiones y asignaciones del organismo se actualizan en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Monto de las jubilaciones en diciembre 2025
A partir del nuevo aumento, estos serán los cobros de los jubilados y pensionados en diciembre:
-
Jubilación Mínima: $340.879,59
-
Jubilación Máxima: $2.293.796,92
-
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $272.703,67
-
Pensión No Contributiva: $238.615,70
ANSES: quiénes acceden al bono de $70.000
El bono previsional de $70.000 se otorga a aquellos beneficiarios que reciban haberes menores a la sumatoria entre la jubilación mínima y la ayuda extra. Por lo tanto, estos serán los cobros de esos jubilados y pensionados con la bonificación:
-
Jubilación Mínima: $410.879,59
-
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $342.703,67
-
Pensión No Contributiva: $308.615,79
Cómo se calcula el aguinaldo
El valor del aguinaldo corresponde al 50% del haber más alto percibido por cada titular durante todo el año, que en este caso corresponde a los haberes de este mes A partir de ello, estos serán los valores finales de estas prestaciones en diciembre:
-
Jubilación Mínima: $581.319,39
-
Jubilación Máxima: $3.440.695,38
-
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $479.055,51
-
Pensión No Contributiva: $427.923,57
Cuándo se cobran las jubilaciones de ANSES en diciembre 2025
A partir del calendario de pagos oficializado por ANSES; estas serán todas las fechas de cobro para los jubilados y pensionados en diciembre, que están organizadas según el último número del DNI de cada uno:
Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos
DNI terminados en 0: 9 de diciembre
DNI terminados en 1 10 de diciembre
DNI terminados en 2: 11 de diciembre
DNI terminados en 3: 11 de diciembre
DNI terminados en 4: 12 de diciembre
DNI terminados en 5: 12 de diciembre
DNI terminados en 6: 15 de diciembre
DNI terminados en 7: 15 de diciembre
DNI terminados en 8: 16 de diciembre
DNI terminados en 9: 16 de diciembre
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre
DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre
DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre
DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre
DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre
Pensiones No Contributivas
DNI terminados en 0 y 1: 9 de diciembre
DNI terminados en 2 y 3: 10 de diciembre
DNI terminados en 4 y 5: 11 de diciembre
DNI terminados en 6 y 7: 12 de diciembre
DNI terminados en 8 y 9: 12 de diciembre
- Temas
- ANSES
Dejá tu comentario