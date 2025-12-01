ANSES oficializó el monto de las jubilaciones de diciembre 2025 y cuándo se cobran + Seguir en









Conocé cuáles son los valores confirmados por el organismo para estas prestaciones, junto con el calendario de pagos oficial.

Algunos de los jubilados de ANSES reciben un bono de $70.000, para poder cubrir sus gastos esenciales.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) confirmó los valores de los haberes para los jubilados y pensionados en diciembre, junto con las fechas de pago. Algunos de estos llegarán con el bono previsional de $70.000 y, al mismo tiempo, se otorgará el Sueldo Anual Complementario (SAC), mejor conocido como aguinaldo.

Este mes, todas las prestaciones de ANSES recibirán un aumento del 2,34%, ya que se agregará el porcentaje de inflación de octubre. Esto se debe al Decreto de Movilidad Jubilatoria, que establece que todas las jubilaciones, pensiones y asignaciones del organismo se actualizan en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

jubilados-anses-pensionados-jubilaciones.jpg Depositphotos Monto de las jubilaciones en diciembre 2025 A partir del nuevo aumento, estos serán los cobros de los jubilados y pensionados en diciembre:

Jubilación Mínima: $340.879,59

Jubilación Máxima: $2.293.796,92

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $272.703,67

Pensión No Contributiva: $238.615,70 ANSES: quiénes acceden al bono de $70.000 El bono previsional de $70.000 se otorga a aquellos beneficiarios que reciban haberes menores a la sumatoria entre la jubilación mínima y la ayuda extra. Por lo tanto, estos serán los cobros de esos jubilados y pensionados con la bonificación:

Jubilación Mínima: $410.879,59

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $342.703,67

Pensión No Contributiva: $308.615,79 jubilados anses.jpg Depositphotos Cómo se calcula el aguinaldo El valor del aguinaldo corresponde al 50% del haber más alto percibido por cada titular durante todo el año, que en este caso corresponde a los haberes de este mes A partir de ello, estos serán los valores finales de estas prestaciones en diciembre:

Jubilación Mínima: $581.319,39

Jubilación Máxima: $3.440.695,38

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $479.055,51

Pensión No Contributiva: $427.923,57 Cuándo se cobran las jubilaciones de ANSES en diciembre 2025 A partir del calendario de pagos oficializado por ANSES; estas serán todas las fechas de cobro para los jubilados y pensionados en diciembre, que están organizadas según el último número del DNI de cada uno: Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos DNI terminados en 0: 9 de diciembre DNI terminados en 1 10 de diciembre DNI terminados en 2: 11 de diciembre DNI terminados en 3: 11 de diciembre DNI terminados en 4: 12 de diciembre DNI terminados en 5: 12 de diciembre DNI terminados en 6: 15 de diciembre DNI terminados en 7: 15 de diciembre DNI terminados en 8: 16 de diciembre DNI terminados en 9: 16 de diciembre Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre Pensiones No Contributivas DNI terminados en 0 y 1: 9 de diciembre DNI terminados en 2 y 3: 10 de diciembre DNI terminados en 4 y 5: 11 de diciembre DNI terminados en 6 y 7: 12 de diciembre DNI terminados en 8 y 9: 12 de diciembre

