Jubilados desaparecidos en Chubut: la hipótesis de la hija mientras avanza la búsqueda que se hará con caballos

La hija de Pedro, uno de los jubilados, negó que se metieran en la zona de la camioneta por voluntad propia. Expuso la hipótesis de la familia y amplió las nuevas formas de ayuda para seguir la búsqueda.

La hija de uno de los jubilados desparecidos en Chubut confió cuál es la principal hipótesis que sostiene su familia, a más de dos semanas de la última vez que se los vió con vida. Además, destacó la incorporación en la búsqueda de seis caballos criollos para rastrillar la zona donde fue encontrado el vehículo.

Se trata de Gabriela Kreder , hija de Pedro (79) quien desapareció junto a su esposa Juana Inés Morales (69) hace 17 días. En diálogo con A24, la mujer contó cuáles son las principales sospechas que tiene la familia de su padre y comentó el estado en el que se encuentra la búsqueda.

"Cada vez se hacen más fuertes las hipótesis que al principio sonaban como muy raras o como difíciles de asociar. Se puso el foco en la búsqueda de personas creyendo que ellos habían llegado hasta ahí", analizó Gabriela este lunes.

Además, agregó que "a medida que los días van pasando, esa hipótesis empieza a ser más débil". Al respecto, evaluó que si ambos "hubiesen salido caminando, las personas tenemos un instinto de supervivencia y cuando estamos en peligro nos aferramos a la vida más que nunca" , sugiriendo si se está en peligro "cualquier persona que está perdida hace algo para ser encontrada".

Gabriela amplió que junto a su hermana sostienen "desde el día uno" que la camioneta no pudo llegar hasta donde fue encontrada manejada por Pedro al menos "de forma voluntaria". En esa línea, sostuvo que su padre "nunca se hubiese metido en ese lugar" por su difícil el acceso.

Respecto a la información que pueda hallarse en el análisis de la camioneta, Gabriela afirmó que "estamos esperando las pericias" y confió: "Para mí los interceptaron (..) y como ahí no hay cámaras, ni hay registro de teléfono, ni nada, es como una zona que nadie tiene acceso, que puede pasar cualquier cosa y es tierra de nadie".

En cuanto a la última vez en la que su padre habría estado trasladándose por su propia voluntad, indicó que para ella es en "el último registro de las antenas, en Caleta Córdova y el último registro de las cámaras que también que se da en el mismo lugar".

La búsqueda en caballos, un nuevo cambio

Gabriela contó que el nuevo recurso fue gestionado por ellos mismos y que todavía enfrentan dificultades para ponerlo en marcha. “Conseguimos una persona que muy amablemente nos va a facilitar los caballos”, explicó este lunes en diálogo con ADNSUR.

En esa línea, aseguró que el objetivo es reforzar el trabajo en el terreno: “No perdimos las esperanzas y seguimos con las expectativas de que aparezca una pista para encontrar a papá y a Juana”, expresó.

Según detalló, “de momento habían solicitado seis caballos, y un rescatista que llegó desde Neuquén trajo su propio animal, así que serían siete” y no descartan la colaboración de más unidades ya que “hay gente que se ofreció para colaborar con más caballos”.

Desaparición de los jubilados en Chubut: huellas y una denuncia, las pistas que se suman a la investigación

La búsqueda de los jubilados Pedro Alberto Kreder (79) y Juana Inés Morales (69) sigue sumando preocupación luego de llevar 12 días desaparecidos. Sin embargo, surgieron nuevas pistas a sumarse a la investigación.

Una de ellas es la aparición de huellas recientes en un sendero de la zona en la que buscan a la pareja. A raíz de esto, se esperan nuevos rastrillajes por los alrededores. Desde acá, se espera que el operativo continúe este jueves con cuadrículas de rastreo en el área de Pampa Salamanca y zonas aledañas.

Allí los equipos permanecen atentos a la aparición de nuevos signos como restos de fogatas, señales de paso, posibles registros de cámaras o testimonios que permitan reconstruir el recorrido de la camioneta y de la pareja.