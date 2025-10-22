Así es Rocas Coloradas, la zona en la que desaparecieron los jubilados en Chubut, entre cañadones y la ruta







Su camioneta fue hallada abandonada y un gran operativo intenta dar con su paradero en la zona agreste.

Continúa la intensa búsqueda de los jubilados desaparecidos NA

Los jubilados Pedro Kreder (79) y Juana Inés Morales (69) habían salido en su camioneta, una Toyota Hilux color beige, desde Comodoro Rivadavia y se dirigían hasta la costa norte de la provincia de Chubut. Habían contado a sus seres cercanos que iban a realizar un viaje fugaz, pero el mismo nunca concluyó. Las cámaras de seguridad los grabaron cuando transitaban por la zona de Caleta Córdova, pero en ese momento su paradero se convirtió en un misterio sin resolver aún y la pareja de jubilados está desaparecida.

Días más tarde hallaron la camioneta abandonada en el paraje de Rocas Coloradas. Estaba cerrada y sin signos de violencia, llena de barro, pero sin rastro de los jubilados. Con el objetivo de dar con el paradero de los desaparecidos, se desencadenó un operativo de búsqueda con cientos de efectivos, voluntarios, drones y perros especializados.

rocas coloradas Prensa Chubut Donde queda y cómo es Rocas Coloradas El paraje de Rocas Coloradas está ubicado en la provincia de Chubut. Está próximo al mar y a las zonas de acantilado. La zona es geográficamente conocida por sus mesetas, médanos, formaciones rojizas y barrancos, lo que la convierte en un ambiente donde la señal de los teléfonos celulares es inexistente y los caminos no están correctamente señalizados.

El terreno de la zona, además, es peligroso por el viento frecuente, el barro que hay por las lluvias y los zanjones que pueden llegar a provocar que incluso los vehículos 4x4 queden atrapados. De hecho, la camioneta de la pareja de jubilados estaba cerrada con llave, cubierta de barro en una zona lejos de alguna vivienda.

Estas características vuelven a Rocas Coloradas un escenario atractivo, pero engañoso. Puede ofrecer un paisaje bello, pero puede ser peligroso para quien no conoce la zona porque se puede perder la orientación y las condiciones cambian de manera rápida.

Continúa la búsqueda de los jubilados desaparecidos en Chubut Luego de encontrar la camioneta de los jubilados, las autoridades de la investigación montaron un operativo de búsqueda que incluye a efectivos de la policía provincial, a bomberos, a Defensa Civil, drones térmicos y perros especializados. Entre las líneas de investigación que siguen las autoridades está la hipótesis de que cuando la camioneta quedó atascada, los jubilados salieron a pie en busca de ayuda por no tener señal en sus teléfonos celulares. Sin embargo, las hijas de la pareja alertaron sobre la imposibilidad de que sus padres se movieran de manera voluntaria en esa zona con esas características. Los familiares pidieron al público la colaboración para poder encontrarlos. Y exigieron que la camioneta sea abierta para peritarla, porque creen que podría haber información clave para la causa. Hasta el momento, el misterio persiste y la comunidad de Comodoro Rivadavia sigue expectante. Cada hora que pasa sin novedades vuelve más urgente la pregunta: ¿Qué ocurrió realmente en Rocas Coloradas?