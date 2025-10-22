SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

22 de octubre 2025 - 10:15

Reanudan la búsqueda de los jubilados desaparecidos en Chubut con un amplio operativo terrestre y aéreo

La jornada arrancó temprano para aprovechar las mejores condiciones climáticas y abarcar una mayor extensión de terreno.

Pedro y Juan, los jubilados desaparecidos en Chubut

Las tareas comenzaron en el Centro de Instrucción, punto de coordinación de las fuerzas que participan del rastrillaje, según informaron fuentes involucradas en el procedimiento.

Informate más

En el operativo intervienen brigadistas, bomberos voluntarios, efectivos policiales y equipos de rescate especializados, quienes volvieron a concentrar los esfuerzos en la zona de El Sombrero, el último lugar donde se tuvo registro de la pareja.

El despliegue incluye perros entrenados, drones, un helicóptero y cuadrillas a pie, que recorren el área dividida por sectores. Además, vecinos de la región se sumaron voluntariamente para colaborar en la búsqueda.

Las autoridades mantienen la esperanza de obtener nuevas pistas que permitan avanzar en el caso, mientras se refuerzan los patrullajes en los caminos y parajes cercanos.

