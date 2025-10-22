Reanudan la búsqueda de los jubilados desaparecidos en Chubut con un amplio operativo terrestre y aéreo







La jornada arrancó temprano para aprovechar las mejores condiciones climáticas y abarcar una mayor extensión de terreno.

Pedro y Juan, los jubilados desaparecidos en Chubut

Desde las primeras horas de este miércoles se puso en marcha un nuevo operativo de búsqueda para dar con Pedro Alberto Kreder (79) y Juana Inés Morales (69), los jubilados que fueron vistos por última vez el pasado 11 de octubre, en Chubut.

Las tareas comenzaron en el Centro de Instrucción, punto de coordinación de las fuerzas que participan del rastrillaje, según informaron fuentes involucradas en el procedimiento.

En el operativo intervienen brigadistas, bomberos voluntarios, efectivos policiales y equipos de rescate especializados, quienes volvieron a concentrar los esfuerzos en la zona de El Sombrero, el último lugar donde se tuvo registro de la pareja.

El despliegue incluye perros entrenados, drones, un helicóptero y cuadrillas a pie, que recorren el área dividida por sectores. Además, vecinos de la región se sumaron voluntariamente para colaborar en la búsqueda.

jubilados-desaparecidos-chubut El despliegue incluye perros entrenados, drones, un helicóptero y cuadrillas a pie, que recorren el área dividida por sectores. Además, vecinos de la región se sumaron voluntariamente para colaborar en la búsqueda. Las autoridades mantienen la esperanza de obtener nuevas pistas que permitan avanzar en el caso, mientras se refuerzan los patrullajes en los caminos y parajes cercanos.

