Desaparición de los jubilados en Chubut: las hipótesis que podrían dar un giro en la investigación

Pedro Alberto Kreder y Juana Inés Morales continúan sin aparecer, y se baraja la posibilidad de que ambos hayan sido tragados luego de haber salido del rodado para ir en busca de ayuda.

Los investigadores que buscan a Pedro Alberto Kreder y Juana Inés Morales , los dos jubilados que permanecen desaparecidos en la ciudad chubutense de Comodoro Rivadavia , sospechan que “se los tragó la tierra arcillosa” , una especie de arena movediza.

El periodista Adolfo Morales conversó con NA y sostuvo que la nueva jornada de búsqueda era “ventosa”, por lo que se “imposibilitaba” el trabajo de los drones.

En este sentido, Morales indicó que los rastrillajes se concentraban sobre la costa y en cercanías al lugar donde se hallaba la camioneta Toyota Hilux , pero luego se extendió hacia la ruta 3, debido a que el trayecto utilizado por las víctimas es una traza costera paralela a esa autovía.

“La hipótesis es que el terreno donde se encajó la camioneta es un terreno arcilloso y es casi como una especie de arena movediza” , señaló el comunicador.

Esa superficie “absorbe” y se cree que los jubilados fueron “tragados” luego de haber salido del rodado para ir en busca de ayuda.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, dialogó con los medios y remarcó que se comunicó con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con el objetivo de poner a disposición todos los recursos para el operativo: “Nunca se pierde la esperanza de encontrarlos con vida”.

“Es importante darles certidumbre a los familiares con cada nuevo dato que surge”, afirmó el mandatario provincial.

Nuevas hipótesis y una búsqueda sin descanso por los jubilados desaparecidos

El caso de Pedro Kreder y Juana Rodríguez, los jubilados desaparecidos en una zona rural de Chubut, mantiene en vilo a toda la provincia. A once días del último contacto, la búsqueda continúa con la participación de equipos petroleros, rescatistas, una brigada canina y personal especializado en terrenos difíciles.

El periodista Rodrigo Alegre recordó que la camioneta de la pareja fue hallada cerrada, con un vidrio roto y varios objetos personales en su interior: agua, comida, una bolsa de dormir y una heladerita. La última señal del teléfono de Pedro se registró en una antena cercana a un pequeño poblado, lo que permitió acotar el área de rastrillaje.

Según la periodista chubutense Ornella Vezzoso, los familiares sostienen que Kreder no pudo haber llegado por sus propios medios hasta ese inhóspito lugar, donde incluso los vehículos suelen dañarse por el mal estado de los caminos. “Las hijas creen que hubo una tercera persona involucrada”, aseguró.

Aunque en un principio se barajó la hipótesis de un accidente o desorientación, con el correr de los días surgieron versiones que apuntan a un posible rapto. Mientras tanto, más de un centenar de efectivos continúa trabajando con drones, perros rastreadores y sobrevuelos en la zona para dar con el paradero de la pareja.