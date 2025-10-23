Desaparición de los jubilados en Chubut: huellas y una denuncia, las pistas que se suman a la investigación

Varias pistas surgieron en las últimas horas en la búsqueda de la pareja. Desde la seguridad de la provincia se manejan dos hipótesis, una vinculada a un crimen.

La búsqueda de los jubilados Pedro Alberto Kreder (79) y Juana Inés Morales (69) sigue sumando preocupación luego de llevar 12 días desaparecidos. Sin embargo, surgieron nuevas pistas a sumarse a la investigación.

Una de ellas es la aparición de huellas recientes en un sendero de la zona en la que buscan a la pareja. A raíz de esto, se esperan nuevos rastrillajes por los alrededores. Desde acá, se espera que el operativo continúe este jueves con cuadrículas de rastreo en el área de Pampa Salamanca y zonas aledañas.

Por otro lado, el ministro de Seguridad y Justicia de la provincia, Héctor Iturrioz reveló que se manejan dos hipótesis: “La de la pérdida accidental y la del homicidio” y se refirió a la posibilidad de que hayan caído a un sumidero debido a que "es un terreno pantanoso. Una vez que uno rompe una primera capa, se entierra fácilmente, pero no al punto de desaparecer" .

Por su parte, la posibilidad del robo, muy mencionada en estos días, va en línea con otra posta surgida en las últimas horas: una persona se habría acercado a la Comisaría de Kilómetro 8 a contar que vio una camioneta similar a la de Pedro, pero que conducida por dos hombres, según medios chubutenses.

Se manejan dos hipótesis: la pérdida accidental y la del homicidio, aunque también existe la posibilidad de que hayan caído a un sumidero.

El relato sostiene que los individuos parecían “perdidos” y la camioneta en la que se manejaban coincidía con el vehículo hallado el viernes en Cañadón Visser, en Rocas Coloradas, publicó el diario local Crónica.

Con estos dichos, los investigadores tratarán de observar cámaras de seguridad de la zona de Caleta Cordova y Km 8, para descartar o confirmar esta versión.

En cuanto a la búsqueda, se confirmó que el Ejército suma un helicóptero para tratar de encontrar a Juana y Pedro. El coronel mayor Claudio Cervigni (comandante de la IX Brigada Mecanizada) anunció que la aeronave estaría disponible este viernes.

Desaparición de los jubilados en Chubut: las hipótesis que podrían dar un giro en la investigación

Los investigadores que buscan a Pedro Alberto Kreder y Juana Inés Morales, los dos jubilados que permanecen desaparecidos en la ciudad chubutense de Comodoro Rivadavia, sospechan que “se los tragó la tierra arcillosa”, una especie de arena movediza.

El periodista Adolfo Morales conversó con NA y sostuvo que la nueva jornada de búsqueda era “ventosa”, por lo que se “imposibilitaba” el trabajo de los drones.

En este sentido, Morales indicó que los rastrillajes se concentraban sobre la costa y en cercanías al lugar donde se hallaba la camioneta Toyota Hilux, pero luego se extendió hacia la ruta 3, debido a que el trayecto utilizado por las víctimas es una traza costera paralela a esa autovía.

“La hipótesis es que el terreno donde se encajó la camioneta es un terreno arcilloso y es casi como una especie de arena movediza”, señaló el comunicador.